Sono in corso lavori di manutenzione e restyling sulle strade di Agropoli. Un lavoro importante e molto utile capace di rimettere la viabilità in ordine sotto l’aspetto della tenuta del manto stradale.

LA NOTA DEL SINDACO

“Sono riprese le opere di sistemazione della viabilità cittadina. Gli interventi erano stati sospesi durante le festività natalizie, ma nei giorni scorsi la ditta incaricata è tornata al lavoro per garantire la messa in sicurezza e il decoro delle nostre strade. Negli ultimi anni la città è stata interessata da importanti progetti per il miglioramento dei servizi, che però hanno inevitabilmente compromesso il manto d’asfalto. Per questo era doveroso intervenire! Dopo aver concluso i lavori in via Fuonti e in altre arterie prossime al centro cittadino, in questi giorni gli operai sono impegnati su via Pio X. Insieme agli uffici abbiamo elaborato due distinti progetti per migliorare la viabilità di Agropoli, che riguarderanno numerose strade, anche periferiche. Inoltre abbiamo ottenuto due finanziamenti per il rifacimento di alcuni marciapiedi che si aggiungono a quelli per il restyling di via Carmine Rossi e via Carlo Pisacane. Siamo vigili e in costante contatto con la provincia di Salerno anche per la Sp184. Mi scuso fin da ora se i cantieri comporteranno dei disagi alla viabilità. Ci impegneremo per ridurli al minimo.”