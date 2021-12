Il candidato sindaco della lista Centrodestra di Agropoli, dopo la sortita di ieri (leggi qua) torna a evidenziare la difficilissima situazione relativa alle vaccinazioni, alle limitazioni nonostante la grande richiesta agropolese e l’assenza di una guida cittadina non in grado, secondo Basile, di imporsi all’asl e dare degli open day alla città per coprire la richiesta. Queste le parole di Basile: “

“L’amministrazione Coppola ha creato la figura del “migrante per tanti concittadini costretti a cercare luoghi in cui si effettuino gli open day per vaccinarsi. Coppola fa passare la notizia che ad Agropoli ci si vaccina, ciò riguarda solo le persone che vengono convocate in base alle prenotazioni. Noi ci riferiamo agli open day per tutti quanti vogliano procedere alla vaccinazione e non sono nelle liste di prenotazione. Intanto ieri, con una pioggia battente, a Capaccio-Pestum sono state somministrate 200 dosi e la chiusura di Agropoli, di riflesso, ha comportato disagi.

Oggi si è proceduto ad effettuare l’open day a Capaccio-Pestum in questo modo:-L’utente si reca al cancello e fornisce il nominativo. L’operatore comunica il numero e forma l’elenco. L’utente può allontanarsi ed attende che venga chiamato;-Vengono chiamate 20 persone alla volta che transitano all’interno del vialetto (oltre il cancello) <una confort zone>;-Quando i 20 nel vialetto entrano nell’edificio, i successivi 20 vengono chiamati. Assembramenti pari a zero. Coppola, come lo scolaretto che non studia e non si impegna, abbia almeno l’astuzia di saper copiare e faccia pressioni, ai competenti organi, per riaprire immediatamente il centro vaccinale di Agropoli, che come struttura è maggiormente adatta rispetto a quella di Capaccio-Paestum.”