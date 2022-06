La nuova amministrazione, non paga di aver vinto le elezioni con un paese sostanzialmente diviso e non coeso intorno alla coalizione che è uscita vincitrice dalle urna (per evidenti brogli elettorali), sebbene gli strascichi giudiziari, vuole portare a termine un ulteriore disegno e programma elettorale sotteso e non reso pubblico alla gente: avvicendare alcuni funzionari del Comune di Agropoli. La prima vittima sacrificale è stato Giuseppe La Porta (leggi qua), già funzionario del demanio, porto e patrimonio. Come anticipato in un nostro video(guarda), la lista di proscrizione è ancora lunga. Il programma prevede di avvicendare il comandante della polizia municipale che ha, nel corso del suo incarico biennale, dimostrato grandi capacità professionali e umane, conoscenza del territorio e della comunità e soprattutto apprezzato dalle istituzioni sovracomunali che in più occasioni hanno avuto parole di plauso per la quotidiana attività professionale. Non si comprendono le ragioni di un cambiamento al vertice della polizia municipale se non per la nota autonomia decisionale, nel rispetto del perimetro normativo di riferimento. Agropoli non merita quest’affronto, si abbia il coraggio di rendere pubblica l’iniziativa che ad oggi appare sottesa ma che un assessore dell’attuale Giunta municipale ha già avuto modo di anticipare, e, ci sia consentito, in modalità con condivisibili.

Voci di palazzo, lasciano trapelare che saranno adottati decreti per novanta giorni solo per traghettare l’emergenza estiva ma, alla fine, la struttura comunale assumerà nuova fisionomia, plasmata, nei posti cruciali con uomini asserviti alla logica della maggioranza. La città ha bisogno di altro! Ai funzionari va richiesta competenza, indipendenza funzionale come stabilisce la legge e non disponibilità e pareri a gettoni. Alle attività produttive il gioco sarà facile per il prossimo pensionamento della funzionaria Margherita Feniello, donna integerrima, preparata e autonoma rispetto alla politica. Il progetto a breve, prevede l’avvicendamento con persona di famiglia ovvero legata ad un assessore dell’attuale Giunta Comunale, la dottoressa Brunella Di Filippo grande professionista e giovane molto preparata e risorsa per la comunità e per la casa comunale, sorella dell’attuale assessore al demanio e al patrimonio. Acclarato il noto allineamento dei funzionari dell’area tecnica, finanziaria e dei tributi, il nodo cruciale resta il comandante della polizia municipale, al quale la città è legato da rapporti di stima e rispetto ed al quale tutti, indistintamente riconoscono elevati livelli di competenza professionale. Questi saranno mica orientati a sollevare un comandante bravo, sul pezzo e voluto bene da tutti e con note di merito da parte delle istituzioni? Il rapporto sarà pure fiduciario ma deve conservare l’autonomia che tutti i funzionari dovrebbero avere, ma sono tutti asserviti al potere e l’unico autonomo è il comandante Cauceglia e per questo motivo vogliono sollevarlo. E’ evidente che su questo la magistratura deve tenere gli occhi bene aperti e dovrebbe anche appurare perchè un assessore entra nel comando dei vigili urbani e dice che il comandante presto sarà sollevato. Un avvertimento al corpo dei vigili urbani? Una minaccia per cercare di ottenere quanto richiesto in quel momento? Un modo per tenere per le palle il comando dei vigli urbani? Ritorneremo sull’argomento! Successivamente parleremo anche del patrimonio del comune così caro alla magistratura e all’antimafia la cui delega il sindaco l’ha messa nelle mani dell’assessore Di Filippo. Forse per lavarsi lui le mani. Certo da faccia gialla(il sindaco Mutalipassi) c’è da aspettarsi di tutto. Sergio Vessicchio