AGROPOLI. Sarà sbarrato il passaggio alle auto sotto il cavalcavia di collegamento tra il lungomare San Marco e via Vienna, ad Agropoli. Lo stabilisce un’ordinanza del Comando di polizia municipale. Nel tratto in questione vige già da tempo il divieto di transito da ambo i lati ma in molti transitano comunque. Da qui la scelta di apporre dei dissuasori che favoriscano l’accesso solo pedonale. Nel provvedimento a firma del comandante dei vigili urbani, Sergio Cauceglia, si legge che «la traversa di collegamento pedonale tra via San Marco e via Vienna, nonostante sia interdetta al transito da apposita segnaletica verticale a tutti i veicoli a causa del sovrastante viadotto, sul quale è collocata l’ex SS 18 Var “Cilentana”, di altezza non sufficiente al transito veicolare, viene spesso e comunque pericolosamente percorsa da mezzi che ignorano tale segnaletica». In seguito ad una verifica dei luoghi, al fine di scongiurare tali transiti che secondo Cauceglia potrebbero causare pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stato ritenuto opportuno e necessario apporre «idonei dispositivi atti ad impedire il transito veicolare al di sotto del viadotto»

. Tra le motivazioni si evidenzia che tale passaggio pedonale, privo di marciapiedi, viene utilizzato soprattutto nel periodo estivo dai numerosi turisti per raggiungere il litorale di via San Marco e il transito dei veicoli può comportare pericolo per i pedoni. Quindi toccherà ora all’Agropoli Cilento Servizi provvedere all’installazione dei due dissuasori, uno in ingresso e l’altro in uscita per impedire il transito veicolare. Il cavalcavia ad oggi si presenta in stato di abbandono, con vegetazione incolta e rifiuti. I residenti confidano anche in una pulizia dello stesso. Andrea Passaro