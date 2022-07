Il bilancio comunale verrà gravato anche per l’attivazione dei presidi acquatici relativi all’estate 2022. In poche parole i vigili del fuoco presidieranno l’area marina agropolese con le moto d’acqua ma a pagare non sarà il ministero dal quale dipendono i vigli del fuoco ma il comune di Agropoli. Una vergogna. Il servizio è sicuramente positivo ma perché farlo gravare sul bilancio degli agropolesi. Ben venga il presidio di salvamento è sicuramente qualcosa in più visto che la guardia costiera è praticamente assente ma a pagare dovranno essere i cittadini di Agropoli. La firma della convenzione avvenuta al porto alla presenza del prefetto è stata tenuta nascosta dall’amministrazione comunale di Agropoli la quale non ha informato gli organi di stampa locali forse per la vergogna di un atto non certo a favore dei cittadini anche se, ripetiamo, il servizio è sicuramente molto importante ma i vigili del fuoco se lo devono pagare loro con le loro risorse ministeriali e governative.

La presenza dei vigli del fuoco ad Agropoli è stata una battaglia vinta dall’ex sindaco Adamo Coppola e rappresenta senza nessun dubbio un grande vantaggio per la collettività ma bisogna che quando intervengono non creino altri danni. La sera del 18 luglio per spegnere la barca i vigili del fuoco al porto passarono per l’isola pedonale pienissima di gente a tutta velocità rischiando di fare una strage. Peraltro i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, chissà per quale motivo, quando fanno gli interventi si improvvisano reporter, fotografi, giornalisti e il materiale viene poi affidato ad emittenti, siti e giornali non di Agropoli o quanto meno a chi dicono loro, gli amichetti nelle redazioni. Saranno pure un corpo di grande sostegno alla collettività, e non ci sono dubbi, ma tante volte siamo noi che ci dobbiamo trasformare in pompieri per spegnere le polemiche. Questo poi è il paradosso.