Le auto e, come in questo caso, i fornitori dei negozi, i più scostumati e indisciplinati, sono la causa dl blocco del traffico in via Risorgimento e lungomare San Marco. Il parcheggio in divieto di sosta al trivio di san Marco (vedi foto) con le auto ferme a lato destro che è una corsia non un bordo strada, fanno bloccare l’intero traffico per circa un km. Un danno per i cittadini, gli automobilisti e per i commercianti.

Quando ci sono i vigili questo non succede, ma come non vedono più i caschi bianchi parcheggiano in maniera selvaggia in barba ad ogni rispetto pere il codice della strada e per la gente. Questi delinquenti bisognerebbe multarli appena ci si accorge di questo sopruso per evitare che la loro attività illegale nel parcheggiare possa perpetuarsi nel tempo.