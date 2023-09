AGROPOLI, DON VALERIANO : “PADRE GIACOMO E’ STATO UN DONO DI DIO”/VIDEO

A 36 ANNI DALLA MORTE RICORDATO PADRE GIACOMO NELLA CHIESA DEL SACRO CUORe COSTRUITA DA LUI E MORTO QUANDO ERA IN FASE DI ULTIMAZIONE IL SINDACO MUTALIPASSI IN PRIMA FILA

Ha fatto piacere trovare Don Valeriano figlio di quella stagione così ricca e intensa della venuta di Don Ottavio e Padree Giacomo e già uomo comunicazione della diocesi parroco della Licinella e prete di grande cultura. Tutta l’omelia nel video in basso. Don Valeriano ha tenuto alto il tono della cultura ecclesiale nel raccontare il Santo Monaco suo conterraneo. Don Valeriano è una delle figure più carismatiche della diocesi di Vallo della Lucania e ha saputo conciliare la fede con la presenza di padre Giacomo. A 36 anni dalla morte di Padre Giacomo la chiesa si è riempita e in avanti il sindaco il primo cittadino di una città molto legata, e attaccata a Padre Giacomo mai dimenticato. Tanto è stato scritto e tanto è stato fatto ma resta quella figura indelebile in una città Mariana come Agropoli ma anche francescana se si considera il passaggio storico di San Francesco segnalato ad Agropoli con lo scoglio diventato monumento nazionale e il convento ora la chiesa di San Francesco. Padre Giacomo dovrebbe essere oggetto di studio per gli agroplesi del presente e di dopo, la sua è stata una presenza fugace ma decisamente travolgente e se oggi a 36 anni dalla morte siamo qui a ricordarlo significa pur sempre qualcosa. Sergio Vessicchio

L’OMELIA DI DON VALERIANO(VIDEO)

