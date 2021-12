E-Power Italia per la sicurezza di chi vive la bicicletta ha deciso di regalare uno stop a luminoso a led L’iniziativa portata avanti questa volta da E-Power Italia rispecchia lo spirito delle feste in cui stiamo andando incontro.

La bicicletta sia elettrica che non è utilizzata sia per lo sport che il tempo libero, ma in molti casi è usata come unico mezzo per raggiungere il proprio luogo di lavoro Spesso chi utilizza la bici come mezzo per andare a lavoro, si muove all’alba e al tramonto, e nel periodo invernale spesso si esce di notte e si rientra di notte. Nel periodo delle festività natalizie E-Power Italia ha deciso di regalare uno stop a led luminoso a chi si recherà a visitare lo store di Agropoli presso il centro commerciale “Le Torri” di via Mattina 65. Ovviamente chiunque si recherà allo store riceverà questo utilissimo omaggio. Chi arriverà allo Store in bici avrà anche il privilegio di farselo montare sulla propria bicicletta. E-Power Italia è sempre attenta alla sicurezza, una delle poche aziende a far uscire quasi tutte le sue bici in strada con freni idraulici, proprio per una maggiore sicurezza. L’ Azienda ha deciso per questo di regalare a tutti non solo i propri clienti un omaggio sicuro per il Natale. E-Power Italia vi aspetta ad presso il centro commerciale “Le Torri” di via Mattina 65 ad Agropoli e augura a tutti buone feste.Invio