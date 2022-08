Sono senza coscienza, senza dignità e senza educazione. per loro non esistono regole, regolamenti, leggi e buonsenso. Sono dei cialtroni scostumati e irriverenti. Sono i fornitori degli esercizi commerciali i quali, non avendo il senso civico, parcheggiano a tutte le ore intralciando il traffico. Le Foto che vi mostriamo in basso riguardano questa mattina in via Piave, il traffico è rimasto bloccato per lungo tempo per colpa di un energumeno che aveva parcheggiato il suo camion per rifornire la macelleria sul ponte Cilento carni e ostacolava il passaggio delle auto e di un pullman di linea.

Questo andazzo si verifica in quasi tutta Agropoli in special modo in via Piave, via Risorgimento dove i fornitori a tutte le ore, in special modo quelle di punta, bloccano il traffico parcheggiando in maniera maldestra occupando quasi sempre l’intera carreggiata. Se poi si aggiunge a questo il disordine per i parcheggi selvaggi degli automobilisti si ci accorge di quale casino si sta parlando. I vigili urbani sotto numero e senza mezzi non possono fare altro che affidarsi al buonsenso della gente ma questo è un optional. L’amministrazione comunale è assente.