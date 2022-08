AGROPOLI, FORNITORI SCACCO AL TRAFFICO BLOCCANO LE STRADE IN MANIERA SELVAGGIA INCOSCIENTI,NEGOZIANTI COMPLICI

Incoscienti, maleducati, senza ritegno e con una vergognosa superbia. Sono i fornitori dei negozi i quali a tutte le ore bloccano il traffico cittadino ad Agropoli non avendo rispetto di niente e con la consapevolezza di star facendo una cosa pessima. La complicità dei titolari dei negozi è evidente. Alcuni fornitori hanno addirittura il permesso pe entrare nelle isole pedonali e a tutte le ore creano pericoli per i passanti e non sono i soli, ci sono anche gli spazzini con i camion, gli attacchini, i portapizza i quale pur essendo in possesso del permesso lasciano il buonsenso a casa e se ne sbattono della gente anzi fanno anche la faccia soddisfatta perchè passano nell’isola pedonale e sono autorizzati, non sanno che la gente li schifa. Come schifano i fornitori gente di poco conto, persone mediocre.

Purtroppo questo andazzo va avanti da tempo e le amministrazioni non sanno dare risposte, non sono capaci di intervenire, di mettere la parola stop a queste vergogna che rendono Agropoli una città invivibile. Già il paese è pieno di auto in tutti i luoghi poi s’intralcia il traffico, si invadono isole pedonali con permessi strani e da voto di scambio. I vigili urbani la situazione la subiscono, non possono passare il tempo a far spostare i camion e i camioncini dei fornitori. In piazza la situazione è caotica, si piazzano tra l’asilo e la pizzeria Giusy e bloccano il percorso da via De Gasperi, passando per via Piave fino a viale Europa. Il traffico subisce pesanti rallentamenti. la politica è disattenta, pensa ad altro, non dispone, non ordina, non decide, non delibera. Se ne strafottono dei problemi della città, hanno okkupato le poltrone e fanno i cazzi loro. Noi più di dirle le cose, più di denunciarlo, non possiamo fare, ma come sempre predichiamo nel deserto.