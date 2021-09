Una manifestazione pacifica dei No Vax si è tenuta in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli il 9 settembre. C’era tanta gente e in moti hanno applaudito le tematiche esposte dai realtori a livello di comizio elettorale politico. Ed in effetti, senza entrare nel merito degli argomenti rispettabili per chi li ha esposti, si va verso un movimento poltic. Ricordiamo che i no vax sono stati un riformimento elettorale molto congruo per i grillini i quali poi sono diventati pro vax una volta andati al governo. I no vax presenti in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli hanno partecipato con molta correttezza. I comizi dei realtori sono apparsi però troppo complottisti e questo aiuta a pensare al partito politico facendo leva sulla paura dei no vax di vaccinarsi.

Non a caso stanno volutamente estremizzando la loro posizione per creare volutamente la visibilità necessaria e diventare partito. Una sorta di movimento 5 stelle prima maniera o di sardine. Gli argomenti dei no vax possono essere non condivisibili ma vanno rispettati, dalla loro ottica hanno ragione e vanno ascoltati e fatti parlare a tutti i livelli. Gli sciacalli sono però anche in mezzo ai no vax e ora sfruttano il momento per farsi strada in politica. Questo è inaccettabile. Poi massimo rispetto per chi liberamente si professa no vax.