Si apre con la spada di Damocle sul collo la stagione teatrale agropolese al cine teatro Eduardo De Filippo. Il 19 novembre è prevista la prima con Mariagrazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, in scena con «Figlie di Eva». Nel frattempo però si discuterà al Tar il ricorso dell’ex gestione. Avevano chiesto e non ottenuto la proroga per l’ultimo anno bloccato dalla pandemia, come è successo in tutti i teatri d’Italia ha chi ha chiesto la proroga. Ad Agropoli invece per la guerra tra Adamo Coppola e La Porta da un lato, contro Alfieri ritenuto molto vicino all’ex gestione, non l’hanno data ritenendo erroneamente e con dichiarazioni mendace che non era stato completato il pagamento delle spettanze, ma era una scusa, come è noto.

LA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA

Gli ex gestori hanno impugnato davanti al tar la situazione e ora si aspetta la sentenza. Se ci dovesse essere la sospensiva salterebbe la stagione teatrale perchè gli ex gestori non consentirebbero lo svolgimento di quella presentata domenica scorsa, visti i ritardi non potrebbero mettere su un cartellone, questo aprirebbe un altro caso perchè a quel punto potrebbero far causa di risarcimento al comune. Ci sarebbe poi l’azione di apertura del cine teatro ritenuta illegittima dagli ex gestori perchè non c’è un verbale di consegna, ritenuta invece legittima dall’avvocato del comune Luigi Acerbo il quale ritiene che la consegna delle chiavi effettuata in comune possa essere già considerata ufficiale e a quel punto cadrebbe l’accusa al sindaco di violazione.

L’ASSEGNAZIONE

Non mancano le polemiche anche per quanto riguarda l’assegnazione per la stagione teatrale. L’accusa che si muove al sindaco e all’amministrazione è quella di non aver fatto una gara d’appalto ne una manifestazione d’interesse assegnando in maniera diretta a soggetti l’espletamento della stagione. Potevano farlo? Secondo illustri giuristi locali non si può assegnare un incarico se non preceduto dallo svolgimento delle pratiche giuridiche. Dal comune si difendono sostenendo che gli assegnatari attuali avrebbero dovuto fare tre spettacoli bloccati dalla pandemia e a questo punto la contraddizione sarebbe doppia. Da un lato non si da la proroga agli ex gestori e si va in causa, dall’altra invece si proroga una stagione teatrale bloccata dall’emergenza il cui contratto è stato firmato dagli stessi ex gestori. Un casino esagerato, una cosa all’agropolese solo per un unico scopo, fare la guerra a Franco Alfieri e nel caso dell’assessore Santosuosso a Sergio Di Fiore. La cosa più schifosa della vicenda e che Santosuosso aveva fatto la Guerra all’ex gestione perchè aveva affidato all’attore Pierluigi Iorio la direzione artistica e al Teatro unico campano, durissime erano le accuse e le porcherie che Santosuosso diceva ingiustamente e gratuitamente contro Pierluigi Iorio a Sergio Di Fiore e oggi invece con il suo voto determinante in giunta si da il via all’assegnazione della direzione artistica a Pierluigi Iorio vittima delle ingiurie dello stesso Santosuosso. E questo comunque il buon Pierluigi lo sa da tempo. Ma questa schifezza di comportamenti e di cialtroneria amministrativa e intellettuale quando finisce. Purtroppo la politica locale è arrivata ad un punto bassissimo probabilmente di non ritorno. Sergio Vessicchio