Il babà si infarcisce sempre più di crema. Il castello continua ad essere una gallina dalle uova d’oro. Sempre in mano ai soliti noti tra casa di babbo natale, prebende varie e ora addirittura il pagamento di due euro per entrare. Una vergona assoluta. Il castello Angioino aragonese che tanto è costato alla collettività continua ad essere gestito da associazioni “amiche”, le solite, quelle che impeterrite continuano ad ottenere soldi e favori da Adamo Coppola spesso in controtendenza con il volere della giunta e dell’amministrazione.

Questa volta siamo al colmo, addirittura si avvalgono di giovani ragazzi agropolesi che hanno vinto le selezioni per svolgere il servizio civile presso la Casa Comunale ed invece vengono impiegati o meglio somministrati come mano d’opera a queste associazioni che ne traggono solo un un indebito profitto facendosi pagare il ticket dai turisti per accedere ad un bene patrimonio del Comune. la voce corrente è che questomè sempre accaduto e se fosse vero sarebbe ancora più grave.

IL CASTELLO A 2 EURO

Pagare 2 euro per entrare nel castello è molto grave. E’ una tassa iniqua, a nostro avviso un’appropriazione indebita. Sono tantissime le persone che si lamentano per questo. Forse nemmeno per entrare nei templi di Paestum o di Agrigento pittosto negli scavi di Pompei si paga tanto. L’amministrazione sta facendo cose da pazzi e questa è solo la conferma della vergogna ormai sulle spalle di Agropoli buttata da Adamo Coppola e dai suoi accoliti. Poi se si considera che sempre agli stessi vengono dati i contributi e la gestione per fare i babà vuol dire che si sbaglia sapendo di sbagliare e quindi è un motivo in più far schifare il sindaco Coppola alla gente come ormai si sta verificando da tempo. Solo lui ancora non se ne è accorto. O forse si. Sergio Vessicchio