ALESSANDRO ABBRUZZESE E’ IL NUOVO COORDINATORE

Aria nuova al forum dei giovani di Agropoli, almeno si spera. Da tempo era diventato un covo per cattivi, gente senza scrupoli, indegni interpreti dello scopo reale di tale istituzione. Lo avevano anche trasformato in piattaforma per i business e poi travestito in una pro loco pezzotta nella quale sono transitati almeno trecentomila euro negli ultimi anni, forse di più. Invece di fare il forum si faceva politica attiva, si organizzavano manifestazioni storiche locali distrutte per incapacità, presupponenza e presunzione. E ne potremmo dire tante altre di cose.

Era diventato un immondezzaio di cui non si parlava ,in primo luogo perchè l’informazione istituzionale aveva vergogna di farlo e poi perchè era diventato solo ed esclusivamente la fonte d’interesse di pochi ai quali il silenzio ha fatto comodo perchè hanno fatto il bello e il cattivo tempo senza che nessuno dicesse una sola parola a parte noi che da tempo ne abbiamo denunciato le schifezze e le porcherie. Meglio pensare al rinnovamento, se ci sarà e se i nuovi hanno buoni propositi.

LE ELEZIONI, IL NUOVO DIRETTIVO E IL TENTATIVO DI RILANCIO DI UN FORUMI DEI GIOVANI FINITO NELLA MERDA

Nella serata di ieri, presso la sede di via Pio X, si sono svolte le elezioni che hanno permesso di rinnovare le cariche. Presenti anche il consigliere comunale Francesco Crispino, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Eletto coordinatore del Forum dei Giovani Alessandro Abbruzzese (foto); vicecoordinatrice Alessandra Morinelli. Ad affiancarli Bianca Elena Neamtu (Segretaria e delegata alla politica di sviluppo e promozione della personalità), Chems Belbel (politica del tempo libero e della vita associativa e responsabile delle attività scolastiche ed extrascolastiche territoriali), Riccardo Vocca (politica di accesso alla cultura e referente Liceo Classico), Martina Ciardi (consigliere provinciale con delega alla politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile), Giovanni Giubileo (politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani), Francesca Noemi Masucci (politica di sviluppo sostenibile di tutela ambientale), Jacopo Tito (consigliere provinciale con delega alla politica sanitaria) Zoe Licia Coccia (politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini), Giulia Angione (politica per le regioni rurali), Vincenzo Ruggiero (politica di lotta alla violenza e alla delinquenza e responsabile attività sportive), Nicola Di Marco (politica di lotta alla discriminazioni), Antonio Migliaro (politica in materia di sessualità), Domenico Abbruzzese (tesoriere con delega alla politica di mobilità e scambi).

LE PAROLE DEL NUOVO COORDINATORE ALESSANDRO ABBRUZZESE

«Siamo soddisfatti di aver strutturato l’istituzione con omogeneità e rispetto, consapevoli di essere in un momento fondamentale di resilienza e innovazione, dove saremo il valore aggiunto per questa Città che ha estremamente bisogno dell’entusiasmo e dell’iniziativa dei giovani agropolesi Punteremo principalmente sul coinvolgimento e la collaborazione totale, soprattutto dei giovanissimi, delle realtà associative cilentane mirando sulla intensificazione di una rete costruttiva già solida, piena di opportunità di mobilità, progettualità e formazione; sviluppando autonomia e indipendenza per il Forum dei Giovani. Mi auguro e confido che dalle idee future per la promozione territoriale e sulla cittadinanza attiva, ognuno di noi possa trarre massima ispirazione e gratificazione».