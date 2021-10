Purtroppo ad Agropoli chi si vuole mettere in mostra va ala parco pubblico e ne denuncia l’abbandono. Non conoscono altri argomenti.

Un gruppo di giovani di Agropo,i probabilmente manovrati da qualcuno che non vuole metterci la faccia,ha fatto un ottimo lavoro al parco pubblico denunciando il degrado in cui si trova, cosa che da tempo sta facendo il giovane candidato sindaco Amin. Questo il post con tanto di foto che hanno lasciato: “

“Oggi ci siamo ritrovati al Parco Pubblico di Agropoli per eseguire una pulizia dell’area.Ci ha riempito di gioia vedere la partecipazione anche di persone esterne all’associazione, con cui abbiamo avuto modo di creare dialogo.Ecco delle foto che raccontano un po’ del nostro operato.Vi diamo appuntamento sabato 9 ottobre, alle ore 18:00, per l’Assemblea Cittadina nel Parco Pubblico di Agropoli”

ORMAI CONOSCONO SOLO IL PARCO

Finita l’estate si sono ricordati che esiste il parco pubblico, hanno fatto i bagni e si sono abbronzati al sole ora cercano la vetrina con qualche ripulitina magari con qualche consigliere comunale che li imbecca o qualche farlocca associazione che deve ottenere qualcosa e li usa.. Perchè queste persone che comunque hanno fatto un’opera meritoria, non sono andati a denunciare lo scandalo alghe? Perchè non denunciano lo scandalo corse e moto in special modo sul lungomare? Perchè non vanno dal sindaco a protestare e a sollecitarlo per risolvere i problemi rimasti irrisolti? Perchè non denunciano la chiusura del cine teatro? perchè non denunciano il caro parcheggi? Perchè non denunciano i delinquentucci delle biciclette e della partite di pallone nella piazza centrale? Perchè non denunciano l’abbandono del lungomare? Perchè non denunciano lo schifo in cui è finito il porto? Ad Agropoli quando qualcuno vuole “apparire” un pò va a denunciare l’abbandono del parco pubblico. Ci sembra strumentale e fuori luogo. Perchè non presentano progetti per il castello e altri bandi cosa che fanno andare tutto nelle mani di un solo soggetto ( il solito noto). E poi sui social sapete chi li sponsorizza? La solita nota, la strega del Cilento, la grillina che strumentalizza pure l’aria che respira. E basta andare a questo parco pubblico. In questo modo si fa capire che ad Agropoli va tutto bene tranne il parco pubblico. Ma dove cazzo campate.