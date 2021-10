ESCE NEI PROSIMI GIORNI

QUESTO IL TESTO IN USCITA

MASSIMO SCAGLIONE. TALENTO, EMPATIA, ATTENZIONE PER L‘AMBIENTE CREATORE E TITOLARE DI UN SALONE DI SUCCESSO AD AGROPOLI, IN PROVINCIA DI SALERNO, MASSIMO SCAGLIONE SI RACCONTA CON SINCERITÀ E TRASPARENZA. SVELANDO TUTTA LA SUA PASSIONE PER IL MESTIERE DI ACCONCIATORE, NEL QUALE – ANCHE GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON DIFFITALIA – OGGI HA RAGGIUNTO I MASSIMI VERTICI. SEBBENE SE LUI AFFERMI CHE NON CI SI DEVE MAI SENTIRE “ARRIVATI”..

di Adriana Abbena

MASSIMO SCAGLIONE: ACCONCIATORE PERCHÉ

C’è sempre una ragione per la quale ciascuno di noi sceglie una profes

sione invece di un’altra. A volte è il caso a condurci in una certa direzio

ne, altre volte la passione. C’è una ragione, dicevamo. Ma per Massimo

Scaglione aver fatto l’acconciatore dipende addirittura da 5 motivi

ben precisi, che è lui stesso a illustrarci: “Quella dell’acconciatore è una

professione che, rispetto al passato, si è indubbiamente evoluta in

relazione alla percezione del ruolo e alle competenze richieste. Questa

figura oggi offre anche una consulenza di bellezza che, per soddisfare

i gusti delle clienti, deve aggiornarsi in maniera costante sulle tendenze

della moda del momento e sulle diverse tecniche di lavoro. In più quella

dell’acconciatore è una professione in continua ascesa e molto richie

sta, oltre che assai gratificante perché consente di esprimere tutta la

propria creatività e la propria passione, esaltando la bellezza delle donne.

Un altro plus consiste nell’incessante contatto con il pubblico, e io

mi sento davvero bene in mezzo alle persone. Fare l’acconciatore, poi, è

un lavoro basato sulla moda, mai statico: ciò significa seguire i fashion trend ed essere costantemente aggiornati, quindi richiede un certo

ento e la propensione alla creatività. Ecco le 5 ragioni per cui ho fatto

il parrucchiere, che si trasformano in 5 grazie a questa professione della

quale sono sempre stato innamorato. Ho avuto la possibilità di entrare

nel mondo del lavoro abbastanza semplicemente e non mi sembra vero

che da allora siano passati ben 38 anni”.

UN PERCORSO INTENSO CON TANTI STEP IMPORTANTI

Frequentare l’Accademia I Sargassi di Roma a soli 16 anni deve essere un’esperienza che lascia un segno inde lebile “e – come dice Massimo Scaglione – ha consolidato la mia grande passione per questa professione”. Dalla “militanza” in Accademia a quella nel salone romano I Sargassi di via Frattina il passo è breve. Peccato arrivi un’altra “militanza”, quella di leva, che per oltre un anno tiene lontano Massimo da forbici e pettini, colorazioni e styling. Tornato in abiti civili, decide di lavorare per un po’ a Salerno, città in cui è nato, ma dietro l’angolo lo aspetta la grande svolta: l’apertura del salone di Agropoli. “Avevo 27 anni – racconta l’hairstylist – e quella ridente cittadina del Cilento, dove si vive bene tanto d’estate quanto d’inverno, mi è sembrato il luogo giusto per un passo tanto importante. E non mi sbagliavo: fin dall’apertura, nel 1995, SMparrucchieri viene molto apprezzato dalla mia vasta ed esigente clientela”. Non sono mancate, nel percorso di Massimo, molte altre esperienze: dalle pedane del Cosmoprof alla collaborazione con aziende top del settore, ai viaggi in Europa e Oltreoceno per per fezionare le sue conoscenze. “Successivamente – aggiunge Massimo – mi sono occupato di formazione delle giovani leve della coiffure sino ad aggiornare parrucchieri più esperti. Ho

dedicato la mia vita a studiare per diventare un professionista pronto a qualsiasi prova, ho studiato tricologia, colorimetria e geometria del taglio… Oggi, senza falsa modestia, posso dire di ritenermi un professionista completo. E vado orgoglioso di lavorare da 25 anni con prodotti bio, che mi consentono di definire SMparrucchieri un salone ecologico. Malgrado il successo, penso che un acconciatore intenzionato a cavalcare la cresta dell’onda della moda debba essere in costante evoluzione e non definirsi mai ‘arrivato’. C’è sempre ancora tanta strada fare!”.

/ 55-56

L’INCONTRO E LA PARTNERSHIP CON DIFFITALIA In questo caso lasciamo la parola direttamente a Massimo: “Il mio incontro con Diffitalia risale a circa 30 anni fa. Ho collaborato con i fratelli Barrese da sempre, esibendomi per loro tanto al Cosmoprof di Bologna quanto alla Mostra d’Oltremare a Napoli: luoghi in cui si parla di moda e si fa moda. Diffitalia è un gruppo di persone che stimo enorme mente, persone in costante crescita e attente alle esigen ze innovative dell’hairstyling. Il mio negozio è un tempio Diffitalia, nel senso che uso solo prodotti Diffitalia.

IL FIORE ALL’OCCHIELLO DI SMPARRUCCHIERI Anche su questo argomento Massimo Scaglione non ha dubbi: “Attualmente il nostro fiore all’occhiello è la laminazione vegana di Diffitalia: consiste in un tratta mento laminante che ricostruisce la fibra capillare e dona lucentezza, inoltre protegge senza modificare la struttura del capello, apportandogli elementi funzionali essenziali per la sua salute”.

ASPIRAZIONI PER IL FUTURO

Le aspirazioni di ognuno di noi sono una via di mezzo fra i sogni e i progetti: se li si nutre accuratamente potranno di sicuro trasformarsi in realtà. Ma sentiamo quali sono le aspirazioni di Massimo Scaglione: “Essere sempre più un consulente di bellezza, utilizzando il mio bagaglio accu

mulato in 38 anni di attività e continuare ad aggiornarmi come ho sempre fatto. In questo momento sto lanciando mia figlia Gaia, un talento naturale che ritengo possa dare buoni frutti in breve tempo. In futuro mi piacerebbe aprire altri saloni ecologici, che rispecchino le mie conoscenze e che parlino di moda”.

RIFLETTORI ACCESI SULLA

LAMINAZIONE VEGANA DI DIFFITALIA

I capelli sani e luminosi sono una delle principali attrattive di una donna. Si distinguono per la loro naturale lucen tezza, setosità, mancanza di porosità e sezione trasversale delle estremità. Per ottenere questo risultato, Diffitalia pro pone un trattamento laminante con tecnologia filmogena davvero innovativo: Laminaçao Vegana PRO, che ricostruisce la fibra capillare e dona massima lucentezza.

Due gli utilizzi che l’acconciatore ne può fare in salone, in base ai desideri della cliente, seguendo naturalmente pro cedure diverse: ricostruzione e laminazione, che dura dagli 8 ai 10 lavaggi, oppure messa in piega laminazione, della durata di 10 giorni. La ricostruzione e laminazione agisce sia in profondità, riorganizzando i ponti disolfuro, grazie all’azione della cisteina che rompe temporaneamente i

PRIMA

DOPO

LAMINACAO

legami S-S, e sotto trazione per naturale ossidazione si ricostruiscono più allineati in modo da favorire la forma liscia.

La sua tecnologia filmogena forma un film sottile e trasparente attorno ai capelli proteggendoli e riparandoli. Questo scudo evita che perdano liquidi e li lascia idratati a lungo. Inoltre li salvaguarda dagli agenti atmosferici e dallo stress di phon e piastra.

La formulazione contiene i seguenti ingredienti: estratto di tiglio, soia, olio di germe di grano, olio di riso, alga rossa, trealosio (estratto della rosa di Gerico). Adriana Abbena