Il comune di Agropoli probabilmente non ha bisogno di entrate, si fa per dire, per invocare la vena ironica. Il pay tourist è un introduzione fatta dal comune di Agropoli e viene gestito totalmente online, tramite connessione ad internet e mediante il link che ti verrà inviato dal Comune (solitamente, “nomecomune.paytourist.com”). Per l’accesso basta utilizzare le credenziali cverranno inviate tramite email, dopo la convalida di attivazione da parte del Comune.

Con PayTourist si semplificano gli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno, alla comunicazione delle presenze sul portale della Polizia di Stato (Alloggiati Web),BeB alla comunicazione dei flussi per l’Osservatorio Turistico della tua regione, alla rendicontazione annuale per la Corte dei Conti, nonché per velocizzare i tempi di comunicazione con l’Ente. PayTourist permette inoltre di organizzare tuo tempo schedulando le prenotazioni future, semplificare i pagamenti con PagoPa* e vedere in tempo reale i flussi turistici sul territorio. PayTourist è la piattaforma che affianca nella gestione delle imposte turistiche e degli adempimenti.

Un’ottima iniziativa rimasta però inapplicata nel comune di Agropoli, per mancanza di controllo, per disordine e per sciatteria in perfetta sintonia con il decadimento della città di Agropoli portata alla rovina dal sistema di potere che c’è ad Agropoli.

Nella capitale del Cilento le centinaia di titolari case che fittano i periodi estivi,, le camere che si fittano e tutti coloro che sono collegati al pay tourist non vengono recensite e i controlli sfuggoni. Ad esempio può alloggiare chiunque, anche dei delinquenti, ma non vengono registrati. Fanno le case vacanze ma poi evadono le tasse e il comune sta a guardare. L’amministrazione comunale, la giunta e il sindaco, il quale ha anche l’assessorato al bilancio, fanno orecchie da mercanti. L’assessore al turismo forse non sa nemmeno che esiste il pay tourist perdono sia la tassa di soggiorno sia la tari che è maggiorata nei periodi estivi. Non ci sono controlli da parte delle forze dell’ordine perchè non c’è l’imput della politica. Sindaco e notabili al municipio pensano solo ad “okkupare” le poltrone. La città ormai è allo sfascio. Sergio Vessicchio