Sono già un successo, le nuove E-Bike targate E-Power Italia, vendute ancora prima della presentazione che si è tenuta GIOVEDI 19 MAGGIO 2022

Secondo le anticipazioni fornite dall’azienda i nuovi modelli avranno una maggiore autonomia, migliori nelle prestazioni e nel confort, dotate anche di porta cellulare con presa usb per la carica.

Design, uno stile Made in Italy, emblema di modern luxury E-Power Italia leader nella personalizzazione presenta le nuove E-Bike completamente rinnovate nella componentistica e nei colori. La fantasia di ogni cliente verrà esaudita tramite il primo configuratore 3D di E-Bike in Europa, anche da uso mobile, creato con la collaborazione di BurningSun. Il cliente darà vita alla Sua E-Bike, Sua perché sarà unica, dalla scelta del colore del telaio e della grafica (anche fluorescenti e fotosensibili) a quella dei parafanghi, dei cerchi, delle ruote e delle componenti. Il tutto sarà poi lavorato con tecniche di wrapping o con i nuovi sistemi di cubicatura ad acqua. Display LCD a colori, maggiorati per una migliore visibilità del conducente e maggiori informazioni di bordo. Nuova linea anche di selle in gel, per un maggiore comodità.

Sicurezza e autonomia è dovuta all’inserimento di freni idraulici all’avanguardia e di nuove batterie Samsung Long Range anche per pendenze fino al 23% e l’aggiunta, su richiesta, del GPS. In fase di sperimentazione è il sistema di prevenzione delle collisioni. Un sistema di telecamere con ripresa live a 360° e segnalatore di prossimità per evitare spiacevoli inconvenienti per il ciclista.

Officina sempre aggiornata con tecniche all’avanguardia, anche mobile recandosi sul posto per eventuali problemi. E-Power Italia è soprattutto post vendita, la fase più importante, per far in modo che il cliente non venga mai lasciato solo. Come sinonimo di garanzia, entro 6 mesi dell’acquisto, la prima revisione è completamente gratuita.



Vicini anche nelle passeggiate; Un’altra importante novità introdotta li vede ancora più vicini ai propri clienti, ossia la partnership con il gruppo assicurativo Allianz, per poter assicurare il cliente che la E-Bike.

Test Drive Gratuito, da sempre E-Power Italia offre, a chiunque visiti lo store, la possibilità di provare i prodotti, e di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, confrontandosi con staff tecnico. Questo servizio totalmente gratuito, ha come obbiettivo quello di permette al cliente di soddisfare ogni dubbio e curiosità, soprattutto, per chi si affaccia la prima volta al mondo dell’ elettrico; un mondo che ormai sta diventando sempre più parte della nostra quotidianità, senza trascurare i benefici salutari che ne comporta.

Lo staff di E-Power Italia, ci aspetta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00, presso lo store di Agropoli in Via Mattine, 65 – Centro le Due Torri.