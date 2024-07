AGROPOLI, LA MADONNA DI COSTANTINOPOLI TRA FEDE E POLEMICHE/FOTO-VIDEO

Bella bellissima la Madonna di Costantinopoli, tanta fede e dopo le incertezze sulle condizioni del mare tutto è filato liscio. La Madonna però si è imbarcata molto tardi alle 20,50 per cui nessuno ha potuto vederla da nessuna parte. Noi eravamo sistemati sul lungomare e a parte i fuochi dei lidi bellissimi nessuno ha potuto vedere ne la barca della Madonna ne la Madonna. Ci chiediamo ma realmente credono di dover continuare in questo modo? Ma seriamente pensano di fare una processione a mare limitata alle sole barche che seguono il peschereccio della Madonna. Nel massimo rispetto di chi organizza ringraziando sempre per il loro impegno, purtroppo la disorganizzazione l’ha fatta da padrona e le scelte sono state completamente bocciate dall’opinione pubblica. La Madonna deve uscire di giorno, deve essere visibile a mare e per terra e deve poter essere ammirata e pregata prima per la città e poi per mare come si faceva una volta e invece oggi è una fugace uscita per arrivare di notte scura sul lungomare. Derubricata in questo modo è un peccato. Riflettete.

