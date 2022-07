Le cose o si fanno bene o non si fanno. La polemica ad Agropoli è a tutto tiro e nel mirino ci sono gli organizzatori di uno strano passaggio della Madonna di Costantinopoli per il lungomare San Marco. Secondo il comitato ogni 10 anni passa per il lungomare, gli esperti e gli statistici della città ritengono che invece la Madonna Sia passata per il lungomare molte volte e meno di dieci anni fa. Ma in discussione non c’è questo perché decidere di fare la processione 2 giorni prima del 24 luglio, giorno consacrato alla Madonna di Costantinopoli, è non condivisibile, poco opportuno ma è una scelta del comitato e va rispettata. Il problema che la programmano e non la sanno organizzare.

Bloccare il lungomare san Marco richiede un lavoro di un mese, non si può improvvisare. E così la Madonna è passata tra l’differenza generale con le auto che strombazzavano a destra e a manca e senza che nessuno si accorga del passaggio della Madonna. Il solo Franco Russo al tre conchiglie ha preparato una bella accoglienza poi niente di niente. La polemica giustamente è esplosa perchè è insopportabile che si riduca l’importanza di una festa, senza la solennità richiesta e con quelle poche persone presenti che si girano dall’altra parte e non si fanno nemmeno il segno della croce. Non può e non deve passare la Madonna tra le auto che scorrazzano, senza controllo, senza chiudere il lungomare e senza che almeno i commercianti lo sapessero. Basta con questa approssimazione, con questa superficialità con queste cose senza senso. Bisogna prendere esempi da altri purtroppo. E poi in serata al porto un complesso chiassoso con una donna che cercava di cantare ma abbaiava soltanto con gli operatori turistici che protestavano a ragion veduta. Un caos, un’improvvisazione senza precedenti. Riteniamo di dove denunciare tutto questo continuare a far finta di niente lo riteniamo un ‘offesa ai cittadini. E poi far procedere la Madonna a ritroso, di spalle su un mezzo peraltro senza targa è fuori da ogni logica. Ora però si organizzi una bella processione ordinata e ricca di spunti il giorno 24 domani con l’imbarcazione della Madonna e l’esaltazione della stessa alla città e ai pescatori.