Sono aperte le adesioni per la “Spiaggia solidale”, ad Agropoli. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha deciso infatti di confermare anche per il 2021 l’importante servizio dedicato ai diversamente abili e minori disagiati per permettere loro di godere del mare senza problemi e in maniera completamente gratuita. La “Spiaggia solidale”, che consente di avere un ombrellone e sedie a sdraio, a due passi dal mare, è collocata in località San Marco, in adiacenza al Lido “Il Raggio Verde”. Sarà operativa nei mesi di luglio e agosto. Sarà destinata a privati beneficiari della legge 104/92 o invalidità civile e ad associazioni di disabili e minori a rischio e sotto tutela, che ne faranno richiesta. Un appuntamento, molto apprezzato da famiglie ed associazioni, che si rinnova, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. La domanda di adesione può essere reperita sul sito web istituzionale e presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di Agropoli.

«Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo – rinnoviamo il servizio “Spiaggia solidale”, a testimonianza dell’attenzione che questa Amministrazione riserva alle fasce deboli della popolazione. Posti al sole dedicati a diversamente abili e minori in condizioni di disagio, fruibili in maniera gratuita. Il tutto grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale e Lido “Raggio Verde”. Un servizio davvero molto apprezzato e che ci fa piacere riproporre, per donare un sorriso a chi è meno fortunato».