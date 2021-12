LE PRODUZIONI ATTUALI TRA GELATO PANETTONE, GELATO CASTAGNELLE, GELATO FICHI AL CIOCCOLATO SONO RICHIESTE DA OGNI PARTE

Il Gelato d’Isy oggi risiede al Civico 52 in via Risorgimento dove da padre in figlio si tramanda una tradizione artigianale lunga oltre 50 anni, ma nasce in un laboratorio ai piedi delle ginestre dove una volta vi era l’arte Cilentana. Dal bar Volpe al caffè Mediterraneo fino ad arrivare al Civico 52 nel quale ora sono di scena anche le figlie di Isi e le nipoti di Vincenzo con lo special guest di Anna consorte di Isidoro e maestra pasticcera, ma non solo. Una conduzione familiare capace di dare risposte alla clientela H24 e di attrarre un pubblico sempre più favorevole con tantissimi giovani che ora vi arrivano per assaggiare le proposte di Civico 52 ma anche per vivere un’atmosfera molto piacevole.

Il panettone a gelato fatto solo ed esclusivamente a mano da Isidoro Volpe

Eleganza e raffinatezza si fondono nella proposta della famiglia Volpe, ma c’è di più. Civico 52, il gelato D’Isy e le ricche prelibatezze della signora Anna non sono sono le uniche specialità. La novità, si fa per dire, che sta valicando i confini nazionali ed europei, è il gelato artigianale che si mixa con altri elementi. Per cui troviamo il gelato a panettone, il gelato alla castagnella cilentana, il gelato con i fichi al cioccolato e tanti altri prodotti trasformati in gelato dal maestro gelataio Isidoro Volpe. Queste proposte sono solo ed esclusivamente fatte a mano da Isidoro e vengono offerti al pubblico sia al dettaglio nel Civico 52 oppure all’ingrosso, settimanalmente partono per molti Paesi in tutto il mondo. Le prenotazioni si fanno direttamente al Civico 52 oppure telefonando al 320 7724286. Sono prodotti sani e fatti con arte ma anche con passione e amore da parte di Isidoro Volpe nel laboratorio di via degli Ulivi. Agropoli ha delle ricchezze che in molti non conoscono e che vengono esportate ovunque, i prodotti artigianali legati al gelato D’Isy sono delle peculiarità che solo Agropoli può permettersi. Sono un’ eccellenza nel campo dell’artigianato. Basta provare per rendersi conto di cosa c’è ad Agropoli. In basso alcune foto con i prodotti dell’artigiano, ma sarebbe meglio chiamarlo artista, Isidoro Volpe. Agropoli è anche questo, impariamo a conoscerlo meglio. Sergio Vessicchio