AGROPOLI, MILITELLO IN PIAZZA PRESENTA IL SUO LIBRO OVAZIONI DEL PUBBLICO

Avrà fatto migliaia di fotografie nel primo giorno ad Agropoli per Cristiano Militello, oggi è in arrivo la troupe per un servizo in città, arrivato per presentare il suo libro “Giulietta è na zoccola”. Pomeriggio quello di ieri sabato 4 maggio all’insegna del divertimento quello di oggi che ha visto la presenza in Piazza Vittorio Veneto di Cristiano Militello. Iniziativa svoltasi nell’ambito del programma de ‘Gli eroi del calcio’ di Antonio Ruggiero. Noto in particolare per il suo “Striscia lo striscione” nell’ambito del tg satirico “Striscia la notizia” ha presentato il suo libro che ripercorre proprio 50 anni di striscioni esilaranti apparsi negli stadi italiani.

E non sono mancati i tanti striscioni che la gente ha portato e sono tutti piaciuti al bravissimo Militello molto amato dalpopolo di Striscia. Diversi gli aneddoti che ha raccontato al pubblico intervenuto. Ricoscimenti da parte dell’organizzazione a Militello, alla Dolphins Cilento per la promozione in serie C. Presenti il presidente del parco nazionale del Cilento Giuseppe Coccorullo, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, l’assessore Roberto Apicella, il consigliere Mario Pesca e il consigliere Franco Crispino delegato alla cultura. Militello ha intrattenuto il pubblico per circa mezz’ora con anedotti e striscioni molto suggestivi ripercorrendo con un rapido flash back 50 anni di striscioni negli stadi italiani. Prossimo appuntamento a giugno per gli eroi del calcio in arrivo Fabrizio Ravanelli.

