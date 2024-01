AGROPOLI, OGGI POMERIGGIO IL VESCOVO MONSIGNOR CALVOSA GUIDA LA MARCIA DELLA PACE

L’appuntamento è alle 14,30 nella piazza del Cine Teatro in via taverne, la partenza poco dopo per sensibilizzare sui temi universali della pace e della solidarietà tra i popoli, che vedrà coinvolti tutti i bambini, i giovani e gli adulti dell’Azione Cattolica provenienti dalle diverse parrocchie della Diocesi di Vallo della Lucania, per un totale di circa 500 persone. La manifestazione gode del patrocinio della città di Agropoli. L’iniziativa si rinnova da vent’anni ed ogni anno viene svolta in un Paese diverso della Diocesi, coniugando il tema della Pace, secondo sfaccettature sempre diverse, quest’anno legandolo alla cura e attenzione dell’ambiente.

