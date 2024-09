AGROPOLI, OGGI SONO 37 ANNI SENZA PADRE GIACOMO STASERA SANTA MESSA

Sono 37 anni dalla morte di Padre Giacomo Selvi il padre monaco arrivato ad Agropoli negli anni settanta per volere di Don Ottavio Sicilia.La sua fu una venuta che trovò il consenso di tutti.Si fece amare sin dal primo giorno del suo arrivo, rivoluzionò positivamente la città, creò una comunità quella del sacro Cuore oggi parrocchia più grande della diocesi dove prima non c’era niente.

Racchiudere la presenza di adre Giacom in poche righe è impossibili ma la sua sola presenza e il suo solo pensiero esaltano la città di Agropoli baciata dalla fortuna della sua presenza. Questa sera alle ore 19,30 santa messa al sacro Cuore la chiesa costruita proprio da ui con laraccolta di soldi da parte dei fedeli. Era ricco di spirito, Padre Giacomo era tutto.Chi lo ha conosciuto e incontrato si può dire di essere stata un fortnato. la sua opera ancora oggi è ben visibile e i suoi fedeli ancora oggi lo venerano come se fosse in vita. Bisognerebbe paralre di più nelle istituzioni di Padre Giacomo, un uomo, un sacerdote, un francescano di grandissimo esempio.

