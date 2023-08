AGROPOLI OGGI SU RAI 1 ALLE 12.00 LA TRASMISSIONE E’ CAMPER IN VIAGGIO TERZA PUNTATA NEL CILENTO

GIUSEPPE NAPOLITANO E FRANCO RUSSO DEL CIRCOLO CANOTTIERI SONO I CICERONI IN KAYAK DEI CONDUTTORI TINTO E ROBERTA MORIS PER LA TERZA PUNTATA NEL CILENTO

Oggi alle 12.00 precise Agropoli sarà su rai uno alla trasmissione “Camper in viaggio”la quale già da due giorni ha attraversato il Cilento sempre attraverso rai 1 queste le due puntate precedenti https://www.raiplay.it/video/2023/08/Camper-in-viaggio—Puntata-del-28082023-462a2a23-cb4d-4369-829b-362486f39bb2.html

https://www.raiplay.it/video/2023/08/Camper-in-viaggio—Puntata-del-29082023-cb9f388c-f87e-4938-9a6d-34357e3df71d.html

Un Cilento poco conosciuto, a tratti selvaggio e inesplorato, in un viaggio itinerante tra mare, castelli, borghi e oasi naturali: saranno questi i tratti peculiari della prossima settimana di “Camper in viaggio”, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 12.00, con Roberta Morise e Tinto, accompagnati da due camperisti, in arrivo da Piacenza

La prima meta del viaggio è stata a Rocca Cilento, uno splendido castello dalla secolare storia,(clicca qua) tra torri, camminatoi, vicoli, cantine, biblioteche e addirittura tribunali interni: un castello, però, che oggi vive una nuova vita grazie a una poderosa opera di restaurazione. I conduttori andranno alla scoperta della fortezza e qui scopriranno segreti sia culinari (con la “pizza ammaccata”) sia culturali (mettendosi alla prova con la musica popolare cilentana). Roberta e Tinto, poi, hanno visitato Trentinara per capire perché è chiamato “borgo dell’amore”, attraverseranno i monti cilentani in volo lungo una zipline di 1.600 metri alla velocità di 120 km/h, quindi andranno alla scoperta del mare di Agropoli prima in kayak e poi immergendosi in spettacolari baie. Visiteranno, ancora, un’oasi naturalistica a Sessa Cilento svelando il mistero che aleggia attorno alle figure dei munacieddi, i dispettosi folletti tipici delle leggende cilentane e infine gareggeranno in una sequela di sfide in un remake 2.0, divertente e irresistibile, dello storico “Giochi senza frontiere”.

Saranno questi, insieme ad altri, i luoghi, i personaggi, i racconti che il camper andrà a scoprire in questa settimana cilentana, senza trascurare i prodotti d’eccellenza come i vigneti eroici di Castellabate e l’arte locale legata a giovani e promettenti scultori e mosaicisti.

Il tutto innescato dalle pillole e dalle sfide lanciate dal Professor Umberto Broccoli e suggellato con gli approfondimenti nutrizionali e culturali del Dottor Ciro Vestita.

Non mancherà, ovviamente, il racconto nel camper e fuori dal camper: sorrisi, scherzi, sorprese, bagni in piscina e al mare, karaoke, brindisi al tramonto. E poi il gran finale con l’immancabile merenda cilentana in compagnia di un simpatico food truck.

“Abbiamo accompagnato Tinto e Roberta morose di “ camper in viaggio “ -spiega -Giuseppe Napolitano del circolo canottieri- alla scoperta della meravigliosa rupe di Agropoli vista da una prospettiva diversa quella della navigazione in kayak, commentando il territorio ed anche un nuovo modo di conoscerlo attraverso la navigazione in kayak”. Fra qualche ora vedremo

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...