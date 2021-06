Al peggio non c’è mai fine. Dopo la figuraccia fatta domenica 27 giugno (leggi qua) con il comandante della capitaneria Valerio Di Valerio costretto a chiudere il porto per motivi di sicurezza, il sindaco nel tentativo di far passare per bugie le nostre verità, cosa che non gli riesce mai è un pivellino sull’informazione e facilmente sputtanabile per i disastri dimostrabili che sta facendo, ha fatto un post sui social dove afferma testualmente: “Si comunica che alcuna ordinanza di interdizione dell’area portuale è stata emessa dal comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli, bensì il personale dell’Agropoli Cilento Servizi, in collaborazione con i militari della Guardia costiera, al fine di garantire le condizioni di sicurezza all’interno del porto, visto il raggiungimento della capienza massima dell’area parcheggio e la sosta di alcuni utenti in posti vietati, hanno deciso di limitarne l’accesso effettuando un maggiore controllo sul traffico veicolare” .In poche righe ha detto almeno 100 bugie infatti il provvedimento di chiusura è sempre vigente secondo le norme ed è stato fatto inizialmente dal tenete di vascello.

QUESTO IL TESTO CHE LA CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO CI HA FORNITO

Ai sensi dell’art. 81 del codice della navigazione il Comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze. Pertanto in qualsiasi momento il Comandante del Porto ravvisa che ci possa essere pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero problemi di sicurezza in genere può a suo insindacabile giudizio disporre la chiusura temporanea del Porto mediante l’ausilio di ufficiali/agenti di Polizia giudiziaria in forza al comando della capitaneria.

L’AGROPOLI SERVIZII NON PUO’ INTERVENIRE

L’ennesima fesseria del sindaco arriva quando dice che Il personale dell’agropoli cilento servizi può intervenire, queste le sue testuali parole: “ bensì il personale dell’Agropoli Cilento Servizi, in collaborazione con i militari della Guardia costiera, al fine di garantire le condizioni di sicurezza all’interno del porto, visto il raggiungimento della capienza massima dell’area parcheggio e la sosta di alcuni utenti in posti vietati, hanno deciso di limitarne l’accesso effettuando un maggiore controllo sul traffico veicolare” Il sindaco mente sapendo di mentire perchè sa sicuramente che Agropoli Cilento servizi non essendo un organo di polizia non può vigilare all’ingresso del porto ne disciplinare il traffico e la viabilità nel porto stesso. Il rispetto delle vigenti ordinanze e/o disposizioni del Comandante del Porto sono da attribuire al solo personale investito della qualifica di polizia giudiziaria. Un sindaco che fa questi scivoloni o è in malafede o è ignorante. Quindi ancora una volta ha mentito, il provvedimento del tenete di vascello è stato (leggi qua) fatto ed ha messo davanti all’ennesima figura di merda il sindaco ormai insensibile a tutte le figuracce che sta facendo quotidianamente. Sergio Vessicchio