AGROPOLI, 24 LUGLIO: MADONNA DI COSTANTINOPOLI Per chi come me e mia figlia è agropolese, la Madonna di Costantinopoli è il culto più rappresentativo della nostra identità popolare, delle nostre tradizioni, della nostra storia, della nostra terra e del nostro mare. Siamo tutti un po’ marinai e pescatori nella nostra anima, queste sono le nostre origini ed ogni 24 luglio è un’emozione che mi gonfia il cuore d’orgoglio e commozione sentirmi indissolubilmente parte della mia amatissima Agropoli. La leggenda narra che un’icona della Madonna fu ritrovata in mare da alcuni marinai dopo una tempesta, così essi la scelsero come loro protettrice e costruirono in suo onore una cappella nella nostra meravigliosa Agropoli vecchia, ncoppa Aruopl. La data del 24 Luglio fu scelta in seguito ad un evento che risale al 1913: a seguito di un violento temporale, i militari francesi decisero di rifugiarsi nelle chiese di Agropoli contro la volontà dei cittadini. Improvvisamente, proprio la notte del 24 Luglio, dal pavimento della Chiesa della Madonna di Costantinopoli iniziò a fuoriuscire così tanta acqua da costringere i militari ad abbandonare la chiesa.

Da quel momento, la popolazione cominciò a celebrare annualmente la Madonna che era accorsa a protezione dei fedeli. Ogni anno la Madonna viene imbarcata e portata in processione in mare: è un evento straordinario che non si può descrivere a parole, bisogna viverlo per capire. Credo fortemente che sia questa la vera bellezza da proteggere e tramandare ai nostri figli. Credo fortemente che il nostro passato sia il nostro passaporto per il futuro. Credo fortemente che Agropoli sia la città più bella del mondo e che la Madonna che solca il nostro mare sia il momento più bello e profondo dell’anno. Anche quest’anno, purtroppo, a causa del Covid19 la celebre processione per mare non si terrà, ma noi agropolesi il mare ce l’abbiamo dentro, ci scorre nelle vene ed insieme a lui ci portiamo nel cuore la nostra Madonna Stella Maris. Se fosse stato in mio potere, avrei fatto una piccola sorpresa a tutti: avrei fatto chiudere il porto all’accesso pedonale ed automobilistico (evitando, così, assembramenti) e fatto uscire in mare solo la barca con la Madonna ed un paio di musicisti, magari un violinista ed un flautista ad accompagnarla, trasmettendo l’evento in diretta in TV e sui social network. Certamente non sarebbe stato lo stesso dei festeggiamenti classici, ma una cerimonia in solitaria così delicata e raccolta sarebbe stata pura poesia sul mare. Sarebbe stato un momento molto emozionante per tutti, credenti e non credenti, cittadini e turisti oltre che un evento unico nel suo genere.

Sarebbe stato un momento di riflessione e, soprattutto, di conforto in questo periodo ancora buio, una piccola luce della speranza ardente in mezzo al mare. Sarebbe stato un evento che avrebbe raggiunto innumerevoli persone in tutto il mondo grazie alla potenza comunicativa dei social network, puntando l’attenzione sulla nostra città. Solo chi ama con tutto il cuore Agropoli può sapere cosa significhi per noi “a’ Maronna ppe mare”. Solo chi non si arrende mai di fronte alle avversità sa gettare il cuore oltre l’ostacolo. Si scrive “Agropoli”, si legge “Amore” Roberta Oricchio