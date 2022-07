Sono destinate a finire in procura le foto con l’immondizia scaricata davanti alla sede di Agropoli Cilento Servizi secondo i dipendenti cosa ordinata dai vertici. Come si nota dalle foto i rifiuti del lavoro svolto dagli operari viene depositato in una discarica a cielo aperto davanti alla sede di via taverne in pieno centro.

Nelle foto si notano anche cestini di ferro grandi e piccoli ormai inutilizzabili che dovevano essere trasferiti all’Isola ecologica o fatti prelevare dalla Sarim per avviarli al ciclo di smaltimento invece sono lì come in una vera e propria discarica abusiva. I vertici non notano questa cosa? Tutto questo potrebbe essere il risultato di una incompatibilità di fatto perchè Giuseppe Capozzolo nel contempo è direttore generale della “Cilento Servizi” e responsabile del servizio della Nettezza Urbana incarico ricevuto dall’ Unione dei Comuni Alto Cilento, una sorta di doppio incarico o un controllato che fa il controllore. Una situazione generata per colpire evidentemente qualcuno e favorire un altro? O una semplice dimenticanza e disattenzione. Perchè la Sarim scarica nelle isole ecologiche e Agropoli Cilento servizi scarica in una discarica in pieno centro e davanti alla sede? Si provveda subito a rimettere le cose in ordine per intanto sembra che tutto finirà sui tavoli della procura.