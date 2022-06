Si blocca l’inter per la rimozione delle alghe. Anzi continua ad essere impantanato nell’ignoranza in materia dell’assessore Di Filippo il qual sta distruggendo, prima come delegato, ora come assessore il porto e le spiagge. Alla base un presunto babà di un imprenditore, non si conosce il nome, amico dell’assessore al demanio Di Filippo. Per questo tra l’ex sindaco Adamo Coppola e lo stesso Di Filippo non c’è stato accordo sulla rimozione delle alghe dall’arenile del lido azzurro. Ricordiamo che i lavori di queste ore sono stati commissionati dalla commissaria, sono di 40.000 euro e dovevano cominciare il 1 giugno come ha più volte sostenuto il presidente di Agropoli Cilento Servizi Mimmo Gorga. Poi si sono posticipati a ieri, oggi è il secondo giorno. Il problema riguarda quelle ammontonate in quella definita la discarica della vergogna vicino al mare dove c’è una spiaggia straordinaria.

La regione, grazie all’intervento di Franco Alfieri e al capogruppo Pd in consiglio regionale Casillo, l’anno scorso, prima dell’estate, fece avere 500mila euro ancora nelle mani di Mutalipassi Faccia gialla prima assessore al bilancio oggi sindaco con delega al bilancio e sono disponibili questi soldi. Voci di corridoio confermate da più parti, Di Filippo insieme con un suo amico imprenditore, di cui al momento, non si conosce il nome, con la scusa che i soldi sono pochi vorrebbe intervenire con un macchinario per la divisone alghe spiagge le separa dalla sabbia e le lava con l’acqua dolce. Una pratica sconosciuta ma tesa solamente a perdere tempo e a mettere le mani sui 500.000 euro mentre si dovrebbe intervenire subito a sollevare con il camion e la discarica. In pratica le alghe rimangono ancora li, questo imprenditore amico di De Filippo porterebbe il suo sistema e metterebbe le man i sui soldi stanziati dalla regione. Una cosa abominevole, vergognosa. Il silenzio del sindaco è colpevole, quello dell’assessore al turismo, di Pierino Marciano più votato ad Agropoli ma ancor di più delle opposizioni è altrettanto colpevole, ancora non hanno fatto sentire nessuna voce sullo scandalo alghe e sullo sfascio cittadino. Questa è una vergogna totale. Uno scandalo, uno schifo. Sergio Vessicchio