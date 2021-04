Esonero canone unico e proroga automatica concessioni di suolo pubblico

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola ha disposto l’esonero del canone unico fino a fine giugno 2021 e la proroga automatica delle concessioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Con apposito atto di giunta comunale, su proposta dell’assessore Roberto Mutalipassi, è stato deciso l’esonero del canone unico fino a fine giugno dell’anno in corso e stabilito per i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di concessione o autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico scadute il 31.12.2020, la proroga, alle medesime condizioni, fino al 31.12.2021, delle autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate nell’anno 2020 e scadute al 31.10.2020. I titolari che volessero apportare modifiche rispetto all’occupazione di suolo possono presentare apposita istanza all’Ufficio Suap, all’indirizzo suap@pec.comune.agropoli.sa.it, utilizzando la modulistica presente sul sito internet istituzionale www.comune.agropoli.sa.it.

«Dopo i provvedimenti approvati in Consiglio comunale per il taglio del saldo Tari ai commercianti che hanno subito gravi perdite a causa delle chiusure imposte dalla pandemia – afferma il sindaco Adamo Coppola – in giunta abbiamo deliberato l’ok alla proroga dell’occupazione di suolo pubblico fino a fine dicembre 2021 e l’esonero del canone unico patrimoniale fino al 30 giugno 2021, in attesa di provvedimenti governativi di potenziale proroga al 31 dicembre 2021. Gli esercenti sono l’anima di ogni città e specie determinate categorie hanno subito un duro colpo alla loro economia a causa del Covid-19. Questo, come l’altro provvedimento sul taglio fino al 50 per cento della quota relativa alla Tassa sui rifiuti, vuole essere un piccolo aiuto a risollevarsi».

«I più grandi esperti – dichiara l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi – ci hanno insegnato che in economia assumono un ruolo fondamentale la “fiducia” e “l’ottimismo” per il futuro. Bisogna puntare su questi aspetti e prepararci per la ripresa che, sono sicuro, ci sarà. Ognuno però deve fare la propria parte a iniziare da chi amministra. Dobbiamo essere ottimisti: passerà e ci sarà un nuovo inizio con grandissime opportunità per tutti».