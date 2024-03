AGROPOLI, STASERA PEPPE IODICE AL TEATRO DE FILIPPO “SO PEP”

Nuovo appuntamento giovedì 21 marzo alle ore 20.45 al Cineteatro “Eduardo De Filippo di Agropoli. Peppe Iodice si esibirà in “So’ Pep’… sempre di più”, penultimo spettacolo dell’ottava stagione teatrale della struttura comunale per la direzione artistica di Pierluigi Iorio.

Peppe Iodice commenterà quanto sta avvenendo nel mondo dal suo punto di vista, con il suo stile diretto, senza filtri, esplicito e senza censure, urlando forte la “sua” verità. Una verità come quella condivisa in questi ultimi due anni con milioni di telespettatori e frequentatori del web in cerca di qualcuno che dicesse qualcosa in più e da un’angolatura diversa e comicamente vera. A contenere i danni ci sarà il compagno televisivo Francesco Mastandrea il quale porrà domande e alimenterà discussioni. L’obiettivo finale è far trascorrere una serata all’insegna delle risate.