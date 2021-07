Una prima serata di KaraOke al bar Libeccio di San Marco di Agropoli strepitosa…….Non poteva mancare il pienone, la prima serata di karaOke dei fantastici 4 ha fatto registrare il tutto esaurito, non un posto a sedere. Sabato 11/07 nella stupenda cornice del Golfo di Agropoli e precisamente al bar Libeccio ( ex bar del Golfo ) di San Marco grande serata di karaOke con un’ affluenza da record. Con la musica di Giuseppe Nicoletti ” Crich ” e Giovanni Viscione ” Croch ” e I KaraDance ” Elena Turcan e Filippo Giuliano ” chiamati per organizzare con la loro ormai consolidata capacità e simpatia hanno illuminato la serata portando allegria. Agli amici di vecchia data si sono aggiunte altre persone amanti delle serate in musica e precisamente del KaraOke. Al mastro di festa ” Filippo Giuliano ” gli è stato chiesto quale fosse il programma del gruppo per questa stagione :”‘ i soliti serate di karaOke in allegria con gli amici di sempre ma con l’entrata di nuovi in location già conosciute e nuove.

Vi voglio svelare un segreto…. vedete, quando finisce un ciclo i cambiamenti sono inevitabili, se ben ricordate il periodo prima della pandemia noi riuscivamo a raccogliere gruppi e consensi, allora bastava un giro di telefonate per riunire 100 amici e più….oggi, un po’ per la pandemia e tanto perché la casa deve essere di tutti e pertanto la porta va aperta a tutti . fare entrare aria nuova porta sempre freschezza e se poi alcuni escono dalla casa e altri entrano la casa non rimane mai vuota. Ecco perché il nostro gruppo non ha mai sofferto crisi…anzi, ecco che ho svelato il segreto perché il nostro gruppo non finisce mai e si riesce a mantenere quasi sempre lo stesso numero di amici. Vi ringrazio e colgo l’occasione per ringraziare tutti gli amici intervenuti a questa serata…. E NON FINISCE QUI.