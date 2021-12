Poche volte o forse quasi mai si era verificato che uno spettacolo teatrale saltasse al cine teatro Eduardo de Filippo quando a guidare il teatro c’era una famiglia seria, la Di Fiore-Parente non abituata a fare “tarantelle” ma sempre opportunamente a rispettare i patti anche se poi gli altri i patti non li hanno rispettati. La nostra azione giornalistica, cronaca,( ma c’è chi ignora la cronaca) (leggi qua) ha sgamato il teatrino messo su da Marisa Laurito la quale ieri sera era al teatro Ricciardi di Capua a rispettare un impegno assunto. La cronaca prendeva atto che mentre lei faceva lo spettacolo a Capua ad Agropoli c’era chi, in barba ad ogni rispetto per il pubblico e chi ha sottoscritto un abbonamento, annunciava dal comune che lo spettacolo sarebbe saltato perchè Marisa Laurito era indisposta. La cronaca prendeva atto di tutto questo e lo riportava . Le versioni dopo la figuraccia erano da arrampicamento sugli specchi, non solo Agropoli si doveva digerire il teatrino messo su dalla Laurito e di chi ne fa le veci si doveva essere anche docenti universitari per conoscere la pantomima che un attore pur da malato va a fare gli spettacoli altrimenti si ignora la vita di un attore o un’attrice.

Insomma gli agropolesi dovevano ignorare che un attore o un attrice si può anche ammalare e rispettare un impegno preso la sera precedente. Ad Agropoli sono tutti ignoranti in special modo chi ha sottoscritto un abbonamento? Invece c’è chi ignora il diritto di cronaca, il saper fare cronaca e il modo di fare cronaca. La verità fa male e questa volta la toppa è peggio della buca. Non si ha nemmeno l’umiltà di tacere e si va avanti insultando chi fa il proprio dovere. D’altra parte siamo ad Agropoli per cui non ci meravigliamo di certi comportamenti pesanotti di periferia favoriti da una politica clientelare .

E questo episodio lo dimostra in toto. A Marisa Laurito auguriamo pronta guarigione perchè non vogliamo dubitare del suo malessere che le ha impedito di andare al teatro di Agropoli perchè non crediamo che hanno mentito, non lo vogliamo credere. E’ vero che sono sempre attori quindi abituati a fingere e a fare gli attori nella vita privata e non soltanto sopra la ribalta per cui non si ci deve mai fidare ma è anche vero che crediamo nella buona fede dell’artista che, fra l’altro, ci piace tantissimo. Per chiosare, probabilmente anche noi abbiamo finto più volte, facendo finta di ignorare che l’amministrazione ha versato negli ultimi 5 anni contributi per fantomatiche scuole di teatro o per attività mai svolte. Sappiate che questo non lo abbiamo ignorato ma colpevolmente ci siamo girati dall’altro lato in nome e per rispetto di antichi rapporti. Per questo chiediamo scusa ai lettori. Sergio Vessicchio