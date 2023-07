AGROPOLI, UN ERRORE SULLA COMUNICAZIONE QUELLA BRIOSCHE E’ STATA E’ PAGATA UN EURO

Un errore sulla comunicazione alla base del disguido che ha fatto discutere molto nell’ultima settimana. I fatti (clicca qua) sono quelli narrati ma poi le cose sono andate diversamente. Siamo entrati nel forno e abbiamo visto esposta tanta bella merce come vi abbiamo raccontato, tutta prezzata, sulla briosche non c’era il prezzo, l’abbiamo presa e la ragazza ha detto che costava 3 euro tanto è vero che dagli spiccioli in mano siamo passati al pos perchè in quel momento non avevamo i liquidi. Se avessimo avuto l’impressione che la ragazza avesse detto un euro lo avevamo in mano non cambiavamo con la carta. Una volta pagato siamo usciti dal forno buttando per rabbia lo scontrino e decidendo di rendere pubblico questo fatto. Il titolare con grande serietà ed educazione ci ha chiamati e ci ha fatto capire che la Briosche era stata pagata un euro, noi siamo rimasti sulle nostre posizioni ma siamo andati in banca a verificare e ci siamo accorti che dalla carta che la briosche era stata pagata un euro e non tre euro. Ci chiediamo perchè la ragazza al banco ci ha detto tre euro e poi ha regolarmente battuto un euro? Abbiamo capito male noi? Sta di fatto che la briosche è costata un euro e non tre euro, il tracciamento non sbaglia ed è un prodotto di nicchia lavorato dal titolare molto buono e da consigliare. Per cui quella briosche non costava 3 euro ma un solo euro. Solo un errore di comunicazione ma che in fondo è servito a rendere noto un prodotto come quella briosche da andare subito a consumare vista la bontà del prodotto.

