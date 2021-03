E’scomparso l’architetto Bilotti molto noto ad Agropoli per la sua presenza istituzionale all’ufficio tecnico del comune di Agropoli. Una perdita grave per la città per quello che ha fatto e per come ha contribuito alla crescita. A scrivere un pensiero molto profondo è l’ex vice sindaco di Agropoli Mauro Inverso attuale sindaco di Orria.

La scomparsa dell’architetto Peppino Bilotti, già responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici del Comune di Agropoli, lascia sbigottiti tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato. In me, sia come amico che come ex amministratore dell’Ente, rimane tanta tristezza ed enorme dolore sul piano umano e personale.Peppino lascia un vuoto anche tra i tanti dipendenti comunali della Città di Agropoli che lo hanno conosciuto e frequentato per aver svolto buona parte della sua vita professionale negli uffici del Comune. Con la scomparsa, dapprima (un anno fa) del compianto geometra Mariano Patella ed oggi con l’Architetto Peppino Bilotti, sono venute meno due figure importanti che erano un punto di riferimento per tutti i Tecnici e tutti i cittadini oltre che la memoria storica degli Uffici Tecnici della Città di AgropoliPeppino, persona perbene, di grande spessore morale, professionista competente e ligio al suo dovere, nello svolgimento del suo ruolo professionale di tecnico dipendente ha dato sempre un contributo importante e fondamentale alla realizzazione di tante opere pubbliche messe in atto dalle Amministrazioni che si sono susseguite nel tempo. Un lascito prezioso, di cui noi tutti dovremo fare tesoro anche in sua memoria. Conoscevo Peppino da moltissimi anni; un Professionista competente, scrupoloso, puntuale e molto rispettoso degli altri, sia nel lavoro che nei rapporti personali. Esprimo un sentimento di vicinanza di cordoglio ed un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia, alle figlie, al figlio, ai fratelli Gianfranco e Roberto. R.I.P. Carissimo Amico Peppino”