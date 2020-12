E’ stato pubblicato il bando di partecipazione alla selezione di 25 volontari da impiegare in un nuovo progetto di Servizio Civile. Il progetto, presentato dal Comune di Agropoli, ritenuto idoneo e finanziato da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, è denominato: “Agropoli: destinazione sostenibile”, incentrato in ambito turistico. I giovani interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione, possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione su: www.serviziocivile.gov.it; www.amesci.org; www.comune.agropoli.sa.it. La data di scadenza per presentare le adesioni è fissata al prossimo 8 febbraio 2021, alle ore 14.00. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Quest’anno la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale”. Sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie per richiedere lo SPID. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00).

E’ possibile, in alternativa, contattare i numeri 0974 827427/0974 827467 oppure inviare una mail a serviziocivile@comune.agropoli.sa.it. «Al via – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche sociali Vanna D’Arienzo – le domande di adesione al nuovo progetto di Servizio civile preparato dal Comune di Agropoli e finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Vedrà impegnati 25 ragazzi e ragazze in una esperienza formativa e di vita molto importante e significativa. Da tempo ormai il nostro Comune porta avanti progetti in tal senso, con ottimi risultati».