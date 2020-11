Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e dei valloni ricadenti nel territorio del Comune di Agropoli. Si tratta di operazioni che dovrebbero essere messe in campo dal Genio civile, ma come accade ormai da anni, è il Comune ad assumersi tale onere. In particolare, le ditte incaricate stanno eseguendo lavori di pulizia di valloni/corsi d’acqua siti: a Cannetiello, pressi campo “Polito”, il fiume Solofrone, pressi Parco Sogno e pressi impianto sportivo “Guariglia”, quello in località Moio, località Frascinelle, via Togliatti, via De Curtis. Si proseguirà con i valloni di località Fuonti, via Minerva, via Difesa ed altri. Gli interventi consistono nella riprofilatura del fondo dell’alveo, accantonamento del materiale lapideo sulle sponde, taglio selettivo della vegetazione ripariale e nelle aree golenali, rimozione di tronchi e quanto altro presente in alveo, trasporto a rifiuto.

«Siamo a lavoro – afferma il sindaco Adamo Coppola – come di consueto in questo periodo, per la pulizia e la messa in sicurezza di valloni e corsi d’acqua al fine di evitare che, andando incontro all’inverno e quindi alle piogge, possano verificarsi esondazioni».