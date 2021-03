Marzo 2021 : Ad AGROPOLI ancora si parla di questioni mai risolte …

Quando si avvicinano le elezioni è fatto noto che tutti si accorgono dei problemi mentre durante l’anno questi ultimi sono totalmente irrilevanti . Il problema della Posidonia è un fatto noto e stranoto sicuramente, ma ad Agropoli c’è una certezza anzi una tragedia che era già stata ampiamente preventivata diversi anni orsono dal geologo e Prof. Franco Ortolani, ovvero “ Il disastro del Porto Furbo “ a causa della leggerezza con cui si volle a tutti i costi quell’intervento da parte dell’amministrazione di centrosinistra. Ancora più incredibile è proprio il fatto che in tutti questi anni come se nulla fosse successo non si sono trovate delle soluzioni palliative a coprire l’errore madornale commesso . Sarà la sfortuna ?! La coincidenza ?! e proprio per quella scelleratezza fatta antistante la foce del fiume Testene con la creazione ex post appunto di un “porto furbo” si è sprecato denaro pubblico ovviamente con ricadute non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia di questo paese e del territorio circostante . Quasi 4 milioni di euro buttati nel gabinetto e ancora oggi si fa finta come se nulla fosse accaduto e chi ne paga le conseguenze sono i cittadini che hanno dovuto subire le scelte incomprensibili su questa questione da parte dell’amministrazione di centrosinistra ! Sono passati gli anni e guarda caso si ritorna a parlare del problema della posidonia ( il suo accumulo è una semplice conseguenza dello scempio realizzato ) proprio a poco tempo dalle prossime elezioni ?! Un caso o si ha paura magari che le persone possano riflettere sulla situazione odierna ?!

Siamo a Marzo 2021 e ancora non è cambiato nulla, anzi la politica agropolese di fronte allo specchio della realtà preferisce scappare in Consiglio comunale e aspettare che le acque si calmino . Ognuno trae le proprie considerazioni, ma se in tutti questi anni la situazione non è cambiata e anzi in alcuni casi sembra peggiorata i cittadini agropolesi penso che si debbano porre qualche sacrosanta domanda . Si agisca in fretta al di là dei colori dei partiti e con determinazione su questo problema che ormai sembra aver perso considerazione da parte della “classe dirigente locale” di centrosinistra . !Basta parole…. Dove sono i fatti ? Francesco Morelli Coordinatore cittadino e membro del direttivo provinciale Cambiamo !