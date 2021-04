L’amministrazione comune si è “spilata “le orecchie. Da tre anni circa chiediamo che il comune si possa dotare del carro attrezzi e mai era stata fatta la richiesta. Con l’arrivo del nuovo comandante ai vertici della polizia municipale Avv. Maurizio Cauceglia è stata fatta la richiesta, come noi da tempo spingevamo, e quindi ci sarà il ripristino di questa attività assente da tempo ad Agropoli.

Al via dal prossimo 1 maggio 2021 sul territorio del Comune di Agropoli il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli rimossi dalla polizia locale. L’affidamento, a cura dell’Area Vigilanza e Polizia locale, è stato operato ad una ditta cilentana, per il biennio 2021-2023 nel rispetto dell’apposito regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada nel quale si evidenzia che il servizio può essere gestito in proprio dall’Ente proprietario della strada oppure può essere dato in concessione biennale a soggetti in possesso dei requisiti richiesti. La ditta si è dichiarata disposta, essendo abilitata, anche a svolgere lavori di manutenzione sui veicoli di servizio della Polizia municipale a costo zero. Saranno a carico dell’Ente le sole spese per l’acquisto dei materiali di ricambio e di consumo.

Il concessionario che offrirà il servizio carro attrezzi applicherà le tariffe stabilite con apposita delibera di giunta municipale (n. 293 del 22.12.2020), come rivalutate secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell’anno 2019.

«A partire dal mese di maggio 2021 – afferma il sindaco Adamo Coppola – il Comune di Agropoli si doterà del servizio carro attrezzi. Un ausilio importante a sostegno dell’attività della Polizia municipale rispetto alle cattive abitudini di taluni automobilisti di parcheggiare in malo modo e in sosta vietata creando problemi alla circolazione. Risulterà certamente utile per un maggiore ordine e per la sicurezza della viabilità comunale». Il sindaco è arrivato ancora una volta tardi e con molta approssimazione.