L’Avv. Domenico Gorga confermato 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖.𝗱.𝗔. dell’Agropoli Cilento Servizi, per il prossimo triennio. Queste le dichiarazioni del rieletto presidente: ”

“Ringrazio il Sindaco di Agropoli, dott. #AdamoCoppola ed il Presidente dell’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”, avv. #FrancescoAlfieri, per avermi rinnovato la fiducia confermandomi Presidente del Consiglio di Amministrazione della più importante azienda partecipata della nostra città, l’Agropoli Cilento Servizi.Colgo l’occasione per ringraziare vivamente Giancarlo Santangelo e Bruno Bufano, che hanno condiviso con me in Consiglio di Amministrazione, in questi anni, con disponibilità, passione e tenacia, un importante lavoro dal quale sono scaturite sempre scelte e proposte costruttive e strategiche.Un grazie di cuore al Direttore Generale dott. Giuseppe Capozzolo per la sua preziosa collaborazione ed esempio di competenza e professionalità ed al Collegio dei Revisori per il lavoro che svolgono, i loro rilievi e le loro osservazioni sono sempre di grande aiuto per il raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda.E non posso non ringraziare personalmente tutti i dipendenti ed operai, che lavorano con grande spirito di servizio e senso del dovere e dei quali apprezzo sempre di più, giorno dopo giorno, il grande attaccamento che hanno per l’Azienda e per la Città di Agropoli.Il mio impegno in questi anni è stato un continuo e sano appassionarsi alla cosa pubblica cittadina ed alla vita aziendale e con la consapevolezza delle responsabilità che tale ruolo comporta – anche per la contingenza del periodo di crisi che stiamo attraversando – cercherò con umiltà di ricoprire l’incarico con spirito costruttivo e di confronto, certo che il percorso virtuoso da tempo intrapreso dall’azienda possa portare i frutti già piantati a germogliare e crescere robusti cosi da migliorare ulteriormente il livello dei servizi offerti alla Città ed ai cittadini.Approfitto per fare gli auguri di buon lavoro ai Consiglieri Giancarlo Santangelo ed Eleonora Guglielmotti che mi affiancheranno per il prossimo triennio in Consiglio di Amministrazione.”