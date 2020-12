Un Adamo Coppola così non lo avevamo mai visto ne sentito e come siamo abituati a criticare su cose che non ci piacciono, non ultimo l’affronto alle famiglie povere che grida vendetta(leggi qui) così ci piace esaltare anche le situazioni di incoraggiamento che vengono da quel palazzo municipale diventato il covo di chi fa solo i cazzi suoi senza pensare a chi sta all’esterno e ormai lontano dai cittadini. Complimenti al sindaco per questo messaggio che ci ripaga di tante delusioni e di un momento difficile e pieno di paure. Il messaggio, il video, le notizie che vi sono all’interno costituiscono una parentesi felice e un reportage di colori e calore per chi ama questa straordinaria terra dal nome Agropoli,ma anche il ricordo struggente di chi ha pagato con la vita questo difficilissimo stato di cose. Siamo facili all’emozione perchè vivere in una pandemia era l’ultima cosa che credevamo di fare, guardare Agropoli così ripiegata su se stessa, senza le sue ricorrenze, senza le sue tradizioni, senza il suo sguardo coperto dalla mascherina ci angoscia. Ha fatto bene il sindaco a far rialzare la testa a questa città attraverso gli strumenti più in voga in questo momento, il video, i social. Si può non essere della stessa parte politica, essere critici nei confronti di chi opera, non amare le azioni spesso disastrose, ma davanti al Bambino bisogna fermarsi e il sindaco di Agropoli ci ferma, ci frena e ci consegna questa riflessione su Agropoli da conservare nello scrigno dei ricordi di questa città. Grazie sindaco e crediamo che tutta la popolazione possa interpretare il nostro pensiero.

Nel contempo ricordiamo al primo cittadino di non farsi trascinare in azioni non confacenti al momento, no alla riapertura delle scuole deve essere un imperativo, pensiamo ai nostri anziani che rischiano di essere contagiati dai ragazzi che vengono da scuola. La scienza ci dice che sono la maggiore fonte di contagio insieme ad altre cose, non la sola, dopo tutto questo un mese dopo non toglie altro. E poi ci sono i poveri della città, gente abituata a stare nel silenzio e di nutrirsi della sola dignità in possesso. Ricordiamoci dei commercianti che vivono un momento disastroso, si metta la città in condizioni di favorirli senza far scappare la gente fuori e accogliendo chi viene a fare spese in città. Ricordiamoci degli operatori turistici facendo la prima cosa possibile, eliminare le alghe, oggi l’Europa ci consegna il Ricovery Fund e nonostante il Ricovery Plan fatto con i piedi da un governo non all’altezza, ci sono i fondi per toglierle. Ricordiamoci degli anziani magari incidendo sui servizi sociali che ad Agropoli fanno acqua e non hanno sotto mano la reale situazione di chi ha bisogno ma non ha la forza di dirlo. Ricordiamoci degli immigrati che vivono lontani dalle loro terre e dai loro affetti, non rendiamoli stranieri. Ricordiamo dei nostri medici ai quali ci rivolgiamo a tutte le ore. Ricordiamoci dei pescatori, sono il nostro simbolo, la nostra immagine, la nostra origine e la notte quando vanno a mare guardano la città illuminata in attesa di poter annunciare l’alba trasmettendo le loro sensazioni una volta arrivati a terra con il loro pescato che è vita. Questa città vista dall’alto, raccontata è bellissima. Va vissuta in questo modo ed è questo che manca colpa anche di una politica sbagliata e di politicanti che fanno solo i fatti loro. Perciò questo video ci ha commossi. Riportiamola a queste sensazioni magari riempendola dei contenuti ai quali il sindaco fa riferimento nel messaggio per il quale rinnoviamo i nostri complimenti. E ora vediamoci il video, bello commovente e pieno di contenuti.