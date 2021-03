L’ennesimo atto barbaro e scellerato alla città di Agropoli da parte dell’amministrazione Coppola-La Porta. Da oggi è stato istituito un senso unico in via Diaz ad Agropoli. Residenti ed attività commerciali non sono stati contattati e si sono trovati improvvisamente davanti ad un fatto compiuto e deciso non si sa da chi. “È il colpo di grazia per la mia attività” dichiara un commerciante del posto. “Si non serviti del Covid e della chiusura indotta dal virus per prendere una decisione che ci mortifica” dice un altro. Residenti e commercianti sono sul piede di guerra. Si sta valutando una raccolta firme ed atti di disobbedienza ad un divieto da tutti definito illogico ed illegittimo.

Ancora una volta Agropoli si trova di fronte ad una scelta che penalizza la collettività, il commercio,il turismo.Questa è l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione non programma, vive alla giornata e sa fare un’unica cosa dare prebende e finanziamenti senza costruire qualcosa per la città che versa in gravissime condizioni. Il problema delle alghe, del porto, delle frane e lo scellerato modo di fare politica stanno facendo scendere il gradimento in una città che doveva approfittare dell’emergenza per tirarsi su. Ci chiediamo questa amministrazione sarà in grado di fare progetti per ambire ai fondi europei del recovery fund? Abbiamo tanti dubbi.