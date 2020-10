Sul lungomare San marco, e non solo, ci sono luci gialle(foto) la notte come nelle zone industriali delle città. Da tempo si aspetta un intervento per rendere più chiaro,anche per glia automobilisti,il passaggio notturno e invece quelle cupe luci giallastre sono una vergogna e imbruttiscono uno dei luoghi più belli.Ma le luci giallognole non sono solo a San Marco, un po in tutti i luoghi.Vanno cambiate.Ora l’amministrazione ha varato un piano delle luci.In basso il comunicato stampa.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Pubblica illuminazione: serie di interventi al via. Sarà illuminato anche il tratto che conduce a località Mattine

Al via importanti interventi inerenti la pubblica illuminazione sul territorio comunale. Due le tipologie: in un caso, la messa in opera di nuovi pali, con realizzazione di un nuovo impianto; in altri, ammodernamento e messa in sicurezza dell’esistente.

Un intervento importante, che guarda alla sicurezza di automobilisti e pedoni, è quello che riguarda la messa in opera di un nuovo impianto di pubblica illuminazione che andrà a coprire il tratto compreso tra l’uscita Agropoli Nord e la rotatoria di località Mattine. Centinaia di metri di strada di notevole frequentazione, ad oggi al buio in quanto non ancora coperti da pubblica illuminazione.

«Illuminiamo – afferma il sindaco Adamo Coppola – un tratto da sempre al buio e molto pericoloso, di collegamento tra lo svincolo Agropoli Nord e la località Mattine. Un intervento che va in direzione della sicurezza del tratto, di notevole transito, vista la vicinanza di numerosi esercizi commerciali. Raccogliamo e facciamo nostre le istanze dei cittadini, trasformandole in atti concreti. La periferia, con una serie di interventi messi in campo in questi anni, è sempre meno lontana e acquisisce sempre maggiore centralità urbana nella nostra agenda di governo cittadino. Ringrazio il consigliere Di Biasi per la collaborazione». L’intervento in questione prenderà il via nel corso di questa settimana.

Sono invece in corso altri due interventi, che riguardano via Dante Alighieri e via Matilde Serao, includendo via Vico, via Bovio e via Torres. In questi casi, la ditta provvederà all’interramento della linea ora aerea, quindi niente più cavi volanti e inestetici, e alla sostituzione di pali e corpi illuminanti.