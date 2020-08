Oggi è la Madonna delle Grazie,per Agropoli la festa da sempre più sentita e più importante della città.Niente processione per l’emergenza,questa sera davanti alla chiesa,ci sarà un palco sul quale verrà posta la Madonna per la Santa Messa e la benedizione alla città,poi il ritorno in chiesa.

Roberta Oricchio ha ripercorso la storia della Madonna delle Grazie di Agropoli la cui venerazione è stata sempre di grandissima intensità.

La Chiesa della Madonna delle Grazie, in origine era una piccola cappella costruita dai figli di Bartolomeo Del Mercato (casato di baroni) di Laureana Cilento ed intitolata a S.Maria del Pozzo per la presenza in quel luogo di un pozzo naturale utilizzato per irrigare i campi circostanti.

Nel 1656 scoppiò una terribile pestilenza che colpì duramente anche il nostro popolo. Gli agropolesi scampati alla peste, per ringraziare la Madonna che tanto avevano pregato ed invocato affinché concedesse loro la grazia di salvarli, decisero di cambiare il nome della cappella da Madonna del Pozzo in Madonna delle Grazie, facendone coincidere la data dei festeggiamenti con quella della scomparsa della peste, presumibilmente l’11 Agosto 1656.

Nel 1951, coi lavori di ampliamento della cappella, il pozzo fu eliminato. L’anno successivo S.Maria delle Grazie viene riconosciuta parrocchia con decreto dell’Ordinario Diocesano Mons. Biagio D’Agostino, vescovo di Vallo della Lucania, ed integrato con dichiarazione del Presidente della Repubblica nel 1954.

Anche la processione ed i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie quest’anno non si terranno a causa del Covid19 come le altre nostre feste e, sinceramente, ne sono molto amareggiata perché non ritengo sia coerente tenere aperti tutti i luoghi di aggregazione al chiuso ed all’aperto e proibire celebrazioni che ci fanno ancora sentire parte di una comunità, che ci rappresentano e che ci uniscono, anche solo per un giorno, sotto un unico comune denominatore: la nostra Agropoli.

Se non è rischioso starsene ammassati in un locale senza distanziamento, come può esserlo stare all’aperto?

Non so darvi una spiegazione, cari concittadini e turisti, ma vi chiedo, seppur virtualmente, di stringerci forte in un unico grande abbraccio colmo di popolare fratellanza intorno alla nostra Madonna delle Grazie. Possono toglierci tutto, ma mai prenderanno la nostra storia, la nostra libertà di volerci bene ed il nostro orgoglio agropolese!