Quando si dice che Agropoli in provincia di Salerno è uno dei luoghi più belli e affascinanti lo si affferma perchè la natura si è divertita a pennellare questo angolo di paradiso sulla costa del Cilento all’interno del parco del Cilento e patrimonio dell’Unesco. Se poi tra i tanti luoghi suggestivi della città si sale sulla collina San Marco ci si affaccia su di un balcone naturale sul mare, di fronte ad uno scenario unico al mondo come quello della costiera amalfitana, la penisola sorrentina e l’isola di Capri. Sono questi i luoghi che si godono dal colle san marco a picco sui Templi di Paestum, l’antica Magna Graecia. E su questa piattaforma nasce, grazie all’idea di un neo laureato, la struttura ricettiva “Qvattro stagioni”, Lui è Gaetano Urti bello da impazzire, agropolese con un sorriso mediterraneo, una dizione in lingua inconfondibile, giovane, intelligente e laureato im “Scienze nautiche aereonautiche e meteo oceanografiche “. Ha avuto un’idea geniale nel fondare il “Qvattro stagioni” .

Si tratta di un fittacamere situato sulla collina più prestigiosa del cilento, più prestigiosa perché affaccia direttamente sulla città, è a pochi passi dal mare (1,2Km) ed è “abbracciata” dal golfo di Salerno. La struttura gode di una esposizione ovest-ovest il che permette di avere il calore del sole dall’alba al tramonto, immersa nella natura tra un giardino curato ed un uliveto quasi secolare trova in questa uno dei suoi punti forti, uno perche la struttura è completamente ristrutturata ed, ogni cosa è curata affinchè l’ospite possa godere di tutti i confort, perché le camere partono da 23 metri quadri fino ad arrivare a circa 40, tutte con un ampio bagno privato. In esse si può trovare: clima,smarttv,wifi,set asciugamani, phon, e prodotti per la cura del corpo. Il tutto condito da una vista mare mozzafiato. Nella struttura si serve la prima colazione continentale e può essere consumata sia sotto al patio sempre vista mare che in camera. Sono 6 camere con un ampio parcheggio privato, la struttura è raggiungibile grazie ad una strada completamente asfaltata. L’idea di Gaetano Urti giovane del posto nasce per amore della sua terra ,non volendo andare via per cercare lavoro lontano da essa ha messo su questa iniziativa con forza, amore e passione, gettando il cuore oltre ogni ostacolo affinchè l’idea si realizzasse, trovando nella famiglia il sostegno dovuto sia morale che pratico. Una storia che comincia quella del “Quattro stagioni” in una terra baciata dagli Dei dove ora è possibile soggiornare per chiunque ama trascorrere le vacanze tra il mare e la collina e godere delle bellezze e delle suggestive offerte agropolesi. Che dire passate a trovare Gaetano per una vacanza all’insegna del confort e del relax. Per intanto godetevi le foto in rassegna qui in basso e poi verrà da se prenotare.

SFOGLIA LE FOTO