L’incapacità di Di Filippo sta toccando punti irraggiungibili nella storia del comune di Agropoli. Lo fa apposta o non capisce nulla? L’anno scorso De Filippo, all’epoca delegato del sindaco oggi assessore completo, fece portare un pontile del porto di Agropoli sul porto di Agnone Cilento fittandolo a pochi soldi e perdendo circa 300mila euro. Poi ne ha affittato un altro al pontilista agropolese Antonio Del Core a 1200 euro al mese ma Del Core ore lo ha già restituito, mentre quello dato ad Agnone è rimasto nel porto di Agnone come dimostrano le immagini del video in basso. Non si sa se affittato o gratis, Agnone lo doveva restituire al termine della stagione scorsa ma invece lo hanno montato pochi giorni fa guarda caso con l’insediamento di Di Filippo al demanio e al porto. Una vergogna.

Per quale motivo l’assessore non monta i pontili al porto anche quelli che sono parcheggiati dietro la tribuna del campo Guariglia. Un disastro totale. Il pontile parcheggiato ad Agnone era depositato sul campo Guariglia, l’affitto è di 1000 euro al mese mentre avrebbe incassato 100mila euro in un mese nel porto di Agropoli. Per quale motivo, cosa c0è sotto? Naturalmente il diretto interessato non parla, fa orecchie da mercanti e ora tocca alle opposizioni in consiglio comunale, e non solo. E Mutalipassi faccia gialla che fa? Le sa queste cose? I funzionari sono al corrente di queste schifezze? O fanno tutti finta di niente. L’assessore ignorante è totalmente imbarazzato. Lui, insediatosi solo per la spartizione del potere, non comprende e non capisce l’importanza di dotare il porto di Agropoli di più posti barca e di far introitare al comune altri soldi oltre che a dare un servizio importante per la città. tante persone sono senza i posti barca. . Poi vanno a fare i parcheggi sul porto perché il bilancio è in rosso mentre ci sono risorse rimaste senza essere sfruttate. Ma come si può mettere un ignorante ad un assessorato così importante? Il sistema di potere fa acqua da ogni parte, la città crolla e precipita a picco. Torneremo sull’argomento. Sergio Vessicchio A seguire i video del porto di Agnone con il pontile di proprietà del comune di Agropoli.

https://www.youtube.com/shorts/NM5yT4Jx8iM