Si sapeva già che lo avrebbero messo in condizione di scappare. Di Filippo assessore al demani, noto in città come il politico incapace, ha messo in condizionel Giuseppe La Porta il funizonario del comune delegato al demanio di andare via. E’nipote di Massimo La Porta e paga la candidatura dello zio contro il sistema nefasto di potere che sta distruggendo e terrorizzando la città di Agropoli. Giuseppe La Porta ha ricevuto pressioni per dimettersi, pubblicamente non lo ammetterà mai ma lo sanno tutti che Di Filippo e i suoi amichetti che gironzolano per il municipio hanno esercitato una pressione asfissiante sul giovane funzionario. Lo hanno intimorito e costretto a chiedere lo spostamento. La Porta lascia il demanio e cambia ufficio, non si sa dove lo metteranno. Al suo posto dovrebbe andare Sergio Laureana o Agostino Sica, quest’ultimo fa sapere di non volere accettare ma se annusa qualche buon affare, magari con Di Filippo, il simpatico Agostino Sica potrebbe anche decidere di dire si.

QUESTIONE ALGHE

I lavori affidati alla ditta Aldo Marino sono stati espletati nel migliore dei modi al lido azzurro mentre alla marina non le hanno toccate. Le alghe davanti ai lidi del lido azzurro non ci sono più e sono state spostate sul montone accovacciato a destra dell’arenile libero. Fra l’altro la ditta Marino ha lasciato la spiaggia nel migliore dei modi. Peccato che dove sono state ammontonate c’è una discarica sul mare per la quale la regione ha finanzato un progetto di 500mila euro giacenti nel cassetto dell’assessorato all’economia tentua ad interima dal sindaco faccia gialla. Non sanno trovare la soluzione o c’è qualcuno che vuole mettere le mani su quesi soldi di qui l’ostruzionismo dell’assessore al demanio già delegato al demanio dal sindaco precedente Coppola. Una situazione vergognosa. Visto l’ottimo lavoro svolto da Marino si potrebbe trovare il modo di affidargli anche il resto dei lavori magari espletando una gara d’appalto e continuare l’iter avviato dalla commissaria. Ma è evidente che non c”è nessuna volontà di toglierle.

QUESTIONE FUNZIONARI E VIGILI URBANI

C’è molta marette all’interno della casa comunale. I funzionari hanno avuto una proroga di 90 giorni prima del ridisegnamento delle aere e quindi sono tenuti per le palle dai politici ai quali devono sottomettersi per meritarsi la loro posizione. L’assessore al demanio è stato protagonista in negativo di un episodio vergognoso nel’ufficiio dei vigilima di questo vi parliamo su youtube e su un’altra parte del blog. Sergio Vessicchio