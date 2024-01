AGROPOLI,SUCCESSO PER LA BEFANA DI BENEFICENZA

W la befana ..

Anita Polito,

Annamaria Miglino e

Raffaele Corradino proprietari del ristorante IL CERCHIO si sono affidati per questo evento ” La Befana arriva in anticipo per la casa famiglia LA CONCHIGLIA di Agropoli…alla storica coppia delle serate Agropolesi di karaoke 🎤 il 2 di ❤️ ” Elena Turcan e Filippo Giuliano ” …detto, fatto….ma la sfortuna ha voluto che il duo non partecipasse perché il parente ( COVID ) li ha inchiodati in casa dopo avergli fatto visita……..

Nonostante ciò, la serata ha avuto inizio alle 20,30 con la musica del maestro e cantante Giuseppe Nicoletti in arte CRIK ben conosciuto da tutti per la sua professionalità e perché sempre presente il sabato sera con il suo karaoke e la musica al ristorante ILCERCHIO…..

Tanti amici e tanti gli Sponsor che hanno voluto essere presenti a questo evento. Grazie a loro la serata è stata realizzare…….Un ringraziamento particolare va a Maria Papessa, una cara amica che sta dedicando la sua vita al sociale che inaspettatamente ha fatto l’ingresso con LA BEFANA …

Lucrezia accompagnata da Mariarita Volpe… lo stupore e la felicità dei più piccoli hanno reso la serata ancora più bella….sui loro volti stupiti sprizzava tanta gioia e tanta felicità …. nei cuori di tutti i presenti tanto Amore per aver donato una serata di serenità a questi ragazzi, alcuni accompagnati dalle loro madri e tutti da Giulia Operato direttrice della casa famiglia LA CONCHIGLIA di Agropoli……La serata ha regalato balli e Tombolata, e gli amanti del karaoke hanno donato qualche loro performance. Si ringraziano gli Sponsor ( SuperDis, Farma Mattine di Giulia Di Lione, Conad, macelleria f.lli Astone, William Marino parrucchiere, Calzature Umberto Anaclerico, Tour del Cilento, L’oasi del Risparmio, Relief, il Mondo degli Animali, Il Cerchio )…..e tutti gli amici presenti : l’avvocato Lorenzo Margiotta e sua moglie Rosaria, la bellissima coppia Ilde Del Baglivo e Paolo Abate, Alessandra Giuliano e suo marito Carmine Arundine, Patrizia e Emilio Benevento, al professore Alessandro Cerracchio sua moglie Carolina e alla loro bellissima figlia Ludovica, Giuseppe Fioravanti e sua moglie Paola, Luisa Spinelli, suo figlio Juanmario e suo marito l’avvocato Emilio Miglino,

Katia Marciano e le sue amiche, e poi ancora tutti i presenti non menzionati, non per ultimo al piccolo Gabriele Corradino che ha regalato la sua calza a un piccolo della casa famiglia….alla fine abbiamo voluto domandare a Elena e Filippo come hanno vissuto da casa questo evento, ….Siamo felici che tutto sia andato per il verso giusto, ma dispiaciuti perché come noi inchiodati a casa molti altri amici non hanno potuto partecipare…..

però ci rifaremo la prossima. Grazie a tutti…..e non finisce qui.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...