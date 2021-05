Successo per il tandem dell’Abbraccio.

La pedalata del cuore nel porto turistico di Agropoli.

Mattina di sole e solidarietà promossa dal Circolo Nautico Canottieri

nello splendido bacino del porto turistico “Città di Agropoli”,

all’ombra dell’ufficio Circondariale Marittimo. Enzo Mazza, presidente

dell’ente che coltiva i valori dello sport e della fratellanza, ha

consegnato all’associazione autism friendly, “Cilento4all”, l’HugBike

acquistata grazie al contributo dei soci. Ad aprire le danze della

ripartenza, la benedizione del parroco don Carlo Pisani al tandem

dell’Abbraccio, personalizzato con i simboli dei Canottieri e decorato

con coccarda blu. A seguire, i saluti di benvenuto del tenente di

vascello, Valerio Di Valerio, alle istituzioni e alle associazioni

presenti. Il circolo nautico alle porte del Cilento riprende una fitta

programmazione di iniziative, lasciate in stand-by per forza di cose, e

inaugura un disegno inclusivo a sostegno delle disabilità. «Un

bellissimo punto di ripartenza- commenta il presidente, Enzo Mazza- la

bicicletta consegnata questa mattina è il frutto di una cena sociale

dello scorso settembre. La manifestazione di oggi rappresenta l’inizio

del tour del movimento dell’Abbraccio, a favore dell’autismo. Ringrazio

tutte le realtà associative intervenute, le istituzioni e il comandante

Valerio Di Valerio per la collaborazione. Felici di essere una piccola

goccia nel mare della solidarietà». Ed è stato proprio con i militari di

porto che i nove protagonisti speciali di questa giornata- dopo aver

“sfrecciato”, insieme agli accompagnatori e in tutta sicurezza, nel

bacino portuale a bordo dei velivoli a pedalata assistita- hanno avuto

modo di visitare la sala operativa e di salire a bordo della motovedetta

della locale capitaneria. Per poi dedicarsi a momenti ludici insieme a

una delegazione dell’Unione Sportiva Agropoli 1921. Foto ricordo con

alcuni calciatori, tra i quali il nipote d’arte Vincenzo Margiotta, il

mister, Carmine Turco, il presidente, Nicola Volpe, e il vice, Vincenzo

Di Filippo, e consegna delle magliette per il centenario della squadra

dei Delfini. «Sinergia è la parola chiave- dichiara Vincenzo Di Filippo-

e l’U. S. Agropoli ha deciso di sposarla insieme a tutta la

cittadinanza. Lo sport, il calcio è un sentimento popolare e non può

prescindere dal sociale.

Siamo orgogliosi di essere qui oggi al fianco

del Circolo Canottieri e di poter donare un sorriso». «Necessario

esserci- ha aggiunto il c.t. Carmine Turco- oggi e sempre. Dobbiamo

ritornare alla normalità e sono le iniziative come queste a fare più

bene al cuore, non solo di chi riceve. Mi auguro che il Covid ci abbia

dato una lezione che si rimandava da troppo tempo». La bellezza dello

stare insieme ed essere parte integrante di un progetto. «Un grazie

immenso al Circolo Nautico Canottieri- sottolinea Giovanni Minucci,

presidente di “Cilento4all”- il 15 maggio è l’inizio di un percorso

solidale che parte da Agropoli e che si estenderà anche negli altri

centri, a supporto dell’attività motoria per ragazzi speciali. Il

prossimo appuntamento è il 22 maggio a Salerno con l’associazione

“Autismo, chi si ferma è perduto” e poi a Salento con “Aba”. Un doveroso

ringraziamento ai rispettivi presidenti, Vittorio Naddeo e Maurizio

Mastrogiovanni». Un evento nell’evento che vede l’autismo abbracciare il

futuro. Domani nel quale è presente anche il comune di Capaccio Paestum:

«Il Circolo Canottieri- dichiara il sindaco Franco Alfieri- ci ha

abituato alle azioni concrete. Pensare, dire e, soprattutto, fare le

cose. Una bella giornata solidale che va oltre la semplice consegna del

tandem dell’Abbraccio. Un atto che si protrae nel tempo e dona gioia e

benessere a tanti bambini e alle loro famiglie nel segno dello stare

insieme. Una splendida sinergia tra istituzioni e associazioni a

vantaggio del nostro territorio. Infine, un esempio del passaggio dal

modello ideale a quello reale». Un progetto inclusivo che offre la

possibilità di poter usufruire due volte a settimana delle HugBikes in

modo gratuito e assistito, mediante appositi percorsi, partendo da uno

spazio dedicato e messo a disposizione dal Comune di appartenenza.

Agropoli c’è. Presenti all’iniziativa, oltre al primo cittadino, Adamo

Coppola, l’assessore all’Ambiente e alla Sanità, Rosa Lampasona, e i

consiglieri Giuseppe Di Filippo e Franco Crispino, rispettivamente

delegati al Porto e al Demanio e alla Cultura, ai Beni culturali e

all’Istruzione. «L’amministrazione comunale c’è- conclude il sindaco

Adamo Coppola- la nostra partecipazione è dettata in particolare da

ragioni del cuore. Abbiamo appreso dal lavoro costante dei Canottieri

che per riuscire con successo, occorre andare oltre i doveri

istituzionali e metterci passione. E noi siamo pronti a offrire tutta la

collaborazione necessaria in cambio di sentimenti di unione e vicinanza.

A partire dalla volontà di ricominciare nel migliore dei modi. Ovvero

dal sociale».Le attività si sono svolte all’aperto, nel pieno rispetto delle

disposizioni al momento vigenti in relazione all’emergenza sanitaria.